Сенат США проголосовал за повышение долгового потолка на $5 трлн

Фото: EPA

Сенат США утром в субботу, 5 апреля, одобрил бюджетную резолюцию после ночной сессии с голосованием за более чем 20 поправок. Это важный документ, который позволит республиканцам профинансировать амбициозную повестку дня президента Дональда Трампа по налогам, энергетике и границе, пишет Axios.

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Бюджетная резолюция, принятая с результатом 51 "за" и 48 "против", предусматривает повышение потолка госдолга на $5 триллионов — до $41,1 триллиона. Если потолок госдолга не поднимут, по оценкам Бюджетного управления Конгресса США, способность правительства заимствовать с помощью установленных "чрезвычайных мер" иссякнет до августа или сентября 2025 года.

Резолюция сделает налоговые льготы Трампа 2017 года постоянными.

И также в ней предусмотрены $1,5 триллиона долларов на другие налоговые инициативы Трампа, $175 миллиардов на границу и $150 миллиардов на оборону.

Демократы, голосовавшие против закона, назвали его предательством.

"Дональд Трамп предал американский народ. Сегодня вечером республиканцы в Сенате присоединились к нему в этом предательстве. Голосуя за этот законопроект, сенаторы-республиканцы встали на сторону миллиардеров против среднего класса, проявляя полную покорность Дональду Трампу", — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер из Нью-Йорка после голосования.

Резолюция, служащая черновиком для окончательной редакции, еще должна быть принята Палатой представителей, где есть определенные различия в основных положениях. Затем обе палаты сведут два текста в совместную бюджетную резолюцию, которую нужно будет принять в Сенате простым большинством голосов, объясняет процедуру The Hill.