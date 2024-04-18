Дітям загиблих добровольців підвищили виплати

Тепер діти загиблих добровольців отримують таку ж допомогу, як і діти загиблих військових ЗСУ

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З 1 квітня діти загиблих добровольців отримують державну соціальну допомогу в підвищених розмірах. Про це інформує Мінсоцполітики.

Донедавна діти добровольців, отримували виплати нижчі за виплати для дітей загиблих захисників та захисниць.

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Щоб забезпечити їм соціальну підтримку та справедливі виплати, у березні 2024 року уряд ухвалив рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ.

Відтепер вони отримуватимуть державну соціальну допомогу підвищеного розміру.

З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн – на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Виплата у таких розмірах здійснюватиметься щомісяця. Підвищення відбулось автоматично, додатково звертатись нікуди не потрібно.

У відомстві нагадують, що діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу.

Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.

На початку року Кабмін спростив виплати сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових.