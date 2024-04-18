Детям погибших добровольцев повысили выплаты

Теперь дети погибших добровольцев получают такую же помощь, как дети погибших военных ВСУ

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С 1 апреля дети погибших добровольцев получают государственную социальную помощь в повышенных размерах. Об этом сообщает Минсоцполитики.

До недавнего времени дети добровольцев получали выплаты ниже, чем выплаты для детей погибших защитников и защитниц.

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Чтобы обеспечить им социальную поддержку и справедливые выплаты, в марте 2024 года правительство приняло решение об увеличении размеров адресной помощи детям погибших защитников-добровольцев, не входивших в ДФТГ.

Теперь они будут получать государственную социальную помощь в повышенном размере.

С 1 апреля ее размер повышен с 2361 грн до 7800 грн на одного несовершеннолетнего ребенка и до 6100 грн на каждого, если в семье двое и более детей.

Выплата в таких размерах будет производиться ежемесячно. Повышение произошло автоматически, дополнительно обращаться никуда не нужно.

В ведомстве напоминают, что дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если у папы или мамы было необходимое количество страхового стажа.

Если же страхового стажа к моменту гибели было недостаточно, ребенку начисляется государственная социальная помощь.

В начале года Кабмин упростил выплаты семьям пленных, пропавших без вести и погибших военных.