Детям погибших добровольцев повысили выплаты
С 1 апреля дети погибших добровольцев получают государственную социальную помощь в повышенных размерах. Об этом сообщает Минсоцполитики.
До недавнего времени дети добровольцев получали выплаты ниже, чем выплаты для детей погибших защитников и защитниц.
Чтобы обеспечить им социальную поддержку и справедливые выплаты, в марте 2024 года правительство приняло решение об увеличении размеров адресной помощи детям погибших защитников-добровольцев, не входивших в ДФТГ.
Теперь они будут получать государственную социальную помощь в повышенном размере.
С 1 апреля ее размер повышен с 2361 грн до 7800 грн на одного несовершеннолетнего ребенка и до 6100 грн на каждого, если в семье двое и более детей.
Выплата в таких размерах будет производиться ежемесячно. Повышение произошло автоматически, дополнительно обращаться никуда не нужно.
В ведомстве напоминают, что дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если у папы или мамы было необходимое количество страхового стажа.
Если же страхового стажа к моменту гибели было недостаточно, ребенку начисляется государственная социальная помощь.
- В начале года Кабмин упростил выплаты семьям пленных, пропавших без вести и погибших военных.
- Семья каждого военного, погибшего на фронте, имеет право на получение компенсации – единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн от государства. Срок обращения за получением денежной помощи – три года со дня смерти военнослужащего.