Кабмин упростил выплаты семьям пленных, пропавших без вести и погибших военных
Кабинет министров упростил систему выплат семьям пленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Соответствующее постановление было принято на заседании 30 января.
Теперь Министерство обороны получает упрощенный доступ к некоторым государственным реестрам и возможности электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.
Это позволит оперативно устанавливать членов семьи, которым полагается денежное довольствие военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести.
Изменения также касаются установления полного круга членов семьи погибших, которым полагается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн.
"Наша четкая позиция: родственники погибших, пропавших без вести или пленных воинов не должны тратить время и усилия на доказательство очевидных для них вещей. Если у государства есть такая информация – это будет происходить автоматически после соответствующей проверки граждан. Взаимодействие с государственными реестрами создает именно такую систему", – заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
28 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении перечня лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи (ЕДП) членам семьи погибшего военнослужащего.
Закон устанавливает право военных определять, кто будет получать компенсацию в случае их смерти.
Правительство должно было привести нормативно-правовые акты в соответствие с законом, чтобы обеспечить с апреля 2024 года возможность составлять личное распоряжение.
- Семья каждого военного, погибшего на фронте, имеет право на получение компенсации – одноразовой денежной помощи в размере 15 млн грн от государства. Срок обращения за получением денежной помощи – три года со дня смерти военнослужащего.