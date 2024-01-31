Кабмин упростил выплаты семьям пленных, пропавших без вести и погибших военных

Изменения в частности касаются установления полного круга членов семьи погибших, которым полагается единовременная помощь в размере 15 млн грн

Фото: Минобороны

Кабинет министров упростил систему выплат семьям пленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Соответствующее постановление было принято на заседании 30 января.

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Теперь Министерство обороны получает упрощенный доступ к некоторым государственным реестрам и возможности электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Это позволит оперативно устанавливать членов семьи, которым полагается денежное довольствие военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести.

Изменения также касаются установления полного круга членов семьи погибших, которым полагается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн.

"Наша четкая позиция: родственники погибших, пропавших без вести или пленных воинов не должны тратить время и усилия на доказательство очевидных для них вещей. Если у государства есть такая информация – это будет происходить автоматически после соответствующей проверки граждан. Взаимодействие с государственными реестрами создает именно такую систему", – заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

28 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении перечня лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи (ЕДП) членам семьи погибшего военнослужащего.

Закон устанавливает право военных определять, кто будет получать компенсацию в случае их смерти.

Правительство должно было привести нормативно-правовые акты в соответствие с законом, чтобы обеспечить с апреля 2024 года возможность составлять личное распоряжение.