Військові зможуть визначати, хто отримуватиме компенсацію у разі їхньої смерті: закон

Кабмін має привести нормативно-правові акти у відповідність до закону, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) членам сім'ї загиблого військовослужбовця. Про це свідчать дані у картці законопроєкту №9226 на сайті парламенту.

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Закон ухвалено 9 грудня 2023 року з метою встановлення рівних та справедливих соціально-правових гарантій для усіх членів сімей загиблих (померлих) захисників державного суверенітету, захисників життя та чинного правопорядку в Україні, зазначає пресслужба Апарату Верховної Ради.

Законом встановлюється право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги наступним категоріям громадян:

→ особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

→ військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам (призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);

→ працівникам об’єктів критичної інфраструктури;

→ державним службовцям;

→ посадовим особам місцевого самоврядування;

→ поліцейським.

Після приведення нормативно-правових актів Кабміну у відповідність до цього закону вказані категорії громадян зможуть визначати, кому та в яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у випадку їх смерті або загибелі.

Уряд має привести нормативно-правові акти у відповідність до закону, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження.

Водночас, незалежно від змісту особистого розпорядження, право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

У разі відсутності особистого розпорядження на відповідну частку одноразової грошової допомоги мають право:

→ діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті;

→ діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

→ один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

→ батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

→ внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

→ жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили);

→ утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Сім'я кожного військового, який загинув на фронті, має право на отримання компенсації – одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн від держави. Строк на звернення за отриманням грошової допомоги – три роки з дня смерті військовослужбовця.

На сьогодні порядок призначення і виплати ОГД членам сімей військовослужбовців, загиблих в період дії воєнного стану, визначають:

→ постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2022 №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану";

→ наказ Міністерства оборони України від 25.01.2023 №45 "Про затвердження Порядку та умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану".

Щоб отримати ОГД сім’ї загиблих військовослужбовців, які проходили військову службу в Збройних Силах України, вони мають звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), незалежно від місця реєстрації.

Сім’ї загиблих військовослужбовців, які проходили військову службу в Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки Міноборони, Держспецзв’язку, Державній прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту та інших відомствах, для отримання одноразової грошової допомоги мають звернутися безпосередньо до цих формувань.

15 млн грн діляться порівну між усіма членами сім’ї, які мають право на цю виплату. Суму виплачують частинами. Перша виплата складає 1/5 від призначеної суми ОГД (тобто 3 млн грн), а її залишок – 4/5 суми — держава виплачує частинами щомісячно впродовж 40 наступних місяців: 300 000 грн на місяць.

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. Відмова засвідчується нотаріально (за кордоном — у консульстві України).

Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному розмірі за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між особами, які мають на неї право, вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.