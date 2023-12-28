Военные смогут определять, кто будет получать компенсацию в случае их смерти: закон

Кабмин должен привести нормативно-правовые акты в соответствие с законом, чтобы обеспечить с апреля 2024 возможность составлять личное распоряжение

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении перечня лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия (ЕДП) членам семьи погибшего военнослужащего. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №9226 на сайте парламента.

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Закон принят 9 декабря 2023 года с целью установления равных и справедливых социально-правовых гарантий для всех членов семей погибших (умерших) защитников государственного суверенитета, защитников жизни и действующего правопорядка в Украине, отмечает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Законом устанавливается право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременного пособия следующим категориям граждан:

→ лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

→ военнослужащим, военнообязанным или резервистам (призванным на учебные (или проверочные) и специальные сборы либо для прохождения службы в военном резерве);

→ работникам объектов критической инфраструктуры;

→ государственным служащим;

→ должностным лицам местного самоуправления;

→ полицейским.

После приведения нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом указанные категории граждан смогут определять, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременная денежная помощь в случае их смерти или гибели.

Правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом с тем, чтобы обеспечить с апреля 2024 года возможность составлять личное распоряжение.

В то же время, независимо от содержания личного распоряжения, право на единовременную денежную помощь имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

В случае отсутствия личного распоряжения на соответствующую долю единовременного пособия имеют право:

→ дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) человека и рожденные после его смерти;

→ дети, в отношении которых погибший (умерший) человек при его жизни был лишен родительских прав;

→ один из супругов, переживший погибшего (умершего) человека;

→ родители (усыновители) погибшего (умершего) человека, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);

→ внуки погибшего (умершего) человека, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

→ жена (муж), с которой (с которым) погибший (умерший) человек проживал одной семьей, но не состоял в браке между собой или в каком-либо другом браке (при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силы);

→ иждивенцы погибшего (умершего) человека, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Семья каждого военного, погибшего на фронте, имеет право на получение компенсации – одноразовой денежной помощи в размере 15 млн грн от государства. Срок обращения за получением денежной помощи – три года со дня смерти военнослужащего.

На сегодняшний день порядок назначения и выплаты ЕДП членам семей военнослужащих, погибших в период действия военного положения, определяют:

→ постановление Кабинета министров Украины от 28.02.2022 №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения";

→ приказ Министерства обороны Украины от 25.01.2023 №45 "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты единовременной денежной помощи при гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения".

Чтобы получить ЕДП семье погибших военнослужащих, которые проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины, они должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, независимо от места регистрации.

Семьи погибших военнослужащих, проходивших военную службу в Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки Минобороны, Госспецсвязи, Государственной пограничной службе, Государственной специальной службе транспорта и других ведомствах, для получения единовременной денежной помощи должны обратиться непосредственно в эти формирования.

15 млн грн делятся поровну между всеми членами семьи, имеющими право на эту выплату. Сумму выплачивают по частям. Первая выплата составляет 1/5 от назначенной суммы ОГД (то есть 3 млн грн), а ее остаток – 4/5 суммы — государство выплачивает частями ежемесячно в течение 40 следующих месяцев: 300 000 грн в месяц.

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. Отказ удостоверяется нотариально (за рубежом – в консульстве Украины).

Если после назначения и выплаты единовременного денежного пособия в полном размере за его получением обращаются другие лица, имеющие на него право, вопрос о перераспределении суммы такой помощи между лицами, имеющими на нее право, решается по взаимному согласию лиц или в судебном порядке.