Кабмін спростив виплати сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових

Кабінет міністрів спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, повідомило Міністерство оборони. Відповідна постанова ухвалена на засіданні 30 січня.

Тепер Міністерство оборони отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти.

Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн.

"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему", – заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

28 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) членам сім'ї загиблого військовослужбовця.

Законом встановлюється право військових визначати, хто отримуватиме компенсацію у разі їхньої смерті.

Уряд мав привести нормативно-правові акти у відповідність до закону, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження.