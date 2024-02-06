IT і Сили оборони. Де зараз платять найбільше – дослідження Work.ua
В Україні зберігається сформована торік тенденція на поступове підвищення заробітної плати, свідчать дані дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua. Серед лідерів із зарплат – вакансії в IT та в Силах оборони.
У січні середня заробітна плата в Україні зросла на 3% і склала 19 500 грн.
"Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів – роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою", – йдеться у дослідженні.
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Серед областей-лідерів:
→ Київська (+150 грн – до 21 000 грн),
→ Львівська (+230 грн – до 19 230 грн),
→ Одеська (+500 грн – до 18 500 грн),
→ Дніпропетровська (+500 грн – до 18 500 грн).
А от у Харківській області зарплата вже третій місяць поспіль тримається на позначці 17 500 грн.
Найбільше в січні зросли зарплати у таких галузях:
→ страхування – 22 000 грн, +10% до грудня;
→ охорона, безпека – 17 500 грн, +6%;
→ сільське господарство, агробізнес – 21 000 грн, +5%;
→ нерухомість – 36 500 грн, +4%;
→ роздрібна торгівля – 16 000 грн, +3%.
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (понад 70 000 грн) - посади фахівців для Сил оборони України:
→ пілот дрона,
→ стрілець,
→ гранатометник,
→ мінометник.
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Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:
→ 47 500 грн – медіабаєр;
→ 45 000 грн – водій-міжнародник;
→ 42 500 грн – кераміст;
→ 40 000 грн – рихтувальник;
→ 37 500 грн – ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;
→ 36 250 грн – зубний технік.
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У січні 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року, та на 7% менше за січень 2022 року. За кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.
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