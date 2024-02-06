IT і Сили оборони. Де зараз платять найбільше – дослідження Work.ua

Фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ

В Україні зберігається сформована торік тенденція на поступове підвищення заробітної плати, свідчать дані дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua. Серед лідерів із зарплат – вакансії в IT та в Силах оборони.

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У січні середня заробітна плата в Україні зросла на 3% і склала 19 500 грн.

"Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів – роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою", – йдеться у дослідженні.

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Серед областей-лідерів:

→ Київська (+150 грн – до 21 000 грн),

→ Львівська (+230 грн – до 19 230 грн),

→ Одеська (+500 грн – до 18 500 грн),

→ Дніпропетровська (+500 грн – до 18 500 грн).



А от у Харківській області зарплата вже третій місяць поспіль тримається на позначці 17 500 грн.

Найбільше в січні зросли зарплати у таких галузях:

→ страхування – 22 000 грн, +10% до грудня;

→ охорона, безпека – 17 500 грн, +6%;

→ сільське господарство, агробізнес – 21 000 грн, +5%;

→ нерухомість – 36 500 грн, +4%;

→ роздрібна торгівля – 16 000 грн, +3%.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (понад 70 000 грн) - посади фахівців для Сил оборони України:



→ пілот дрона,

→ стрілець,

→ гранатометник,

→ мінометник.

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Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:

→ 47 500 грн – медіабаєр;

→ 45 000 грн – водій-міжнародник;

→ 42 500 грн – кераміст;

→ 40 000 грн – рихтувальник;

→ 37 500 грн – ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;

→ 36 250 грн – зубний технік.

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У січні 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року, та на 7% менше за січень 2022 року. За кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.