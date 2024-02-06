IT и Силы обороны. Где сейчас платят больше всего – исследование Work.ua
В Украине сохраняется сложившаяся в прошлом году тенденция на постепенное повышение заработной платы, свидетельствуют данные исследования сайта по поиску работы Work.ua. Среди лидеров по зарплатам – вакансии в IT и Силах обороны.
В январе средняя заработная плата в Украине выросла на 3% и составила 19 500 грн.
"Однако вместе с вознаграждением растут и требования к соискателям – работодатели все чаще упоминают в вакансиях об ожиданиях владения английским языком", – говорится в исследовании.
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Среди областей-лидеров:
→ Киевская (+150 грн – до 21 000 грн),
→ Львовская (+230 грн – до 19 230 грн),
→ Одесская (+500 грн – до 18 500 грн),
→ Днепропетровская (+500 грн – до 18 500 грн).
А вот в Харьковской области зарплата уже третий месяц держится на отметке 17 500 грн.
Больше всего в январе выросли зарплаты в таких отраслях:
→ страхование – 22 000 грн, +10% к декабрю;
→ охрана, безопасность – 17 500 грн, +6%;
→ сельское хозяйство, агробизнес – 21 000 грн, +5%;
→ недвижимость – 36 500 грн, +4%;
→ розничная торговля – 16 000 грн, +3%.
В рейтинге должностей с высокими зарплатами (свыше 70 000 грн, но не считая руководителей и сферу ІТ) – должности специалистов для Сил обороны Украины:
→ пилот дрона,
→ стрелок,
→ гранатометчик,
→ минометчик.
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Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые высокие зарплаты в декабре имели:
→ 47 500 грн – медиабайер;
→ 45 000 грн – водитель-международник;
→ 42 500 грн – керамист;
→ 40 000 грн – рихтовщик;
→ 37 500 грн – эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;
→ 36 250 грн – зубной техник.
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В январе 2024 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 91 021 вакансию. Это на 6% меньше, чем было в декабре 2023 года, и на 7% меньше января 2022 года. По количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно.
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