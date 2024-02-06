IT и Силы обороны. Где сейчас платят больше всего – исследование Work.ua

Сложившаяся в прошлом году тенденция на постепенное повышение заработной платы сохраняется

Фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ

В Украине сохраняется сложившаяся в прошлом году тенденция на постепенное повышение заработной платы, свидетельствуют данные исследования сайта по поиску работы Work.ua. Среди лидеров по зарплатам – вакансии в IT и Силах обороны.

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В январе средняя заработная плата в Украине выросла на 3% и составила 19 500 грн.

"Однако вместе с вознаграждением растут и требования к соискателям – работодатели все чаще упоминают в вакансиях об ожиданиях владения английским языком", – говорится в исследовании.

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Среди областей-лидеров:

→ Киевская (+150 грн – до 21 000 грн),

→ Львовская (+230 грн – до 19 230 грн),

→ Одесская (+500 грн – до 18 500 грн),

→ Днепропетровская (+500 грн – до 18 500 грн).



А вот в Харьковской области зарплата уже третий месяц держится на отметке 17 500 грн.

Больше всего в январе выросли зарплаты в таких отраслях:

→ страхование – 22 000 грн, +10% к декабрю;

→ охрана, безопасность – 17 500 грн, +6%;

→ сельское хозяйство, агробизнес – 21 000 грн, +5%;

→ недвижимость – 36 500 грн, +4%;

→ розничная торговля – 16 000 грн, +3%.

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (свыше 70 000 грн, но не считая руководителей и сферу ІТ) – должности специалистов для Сил обороны Украины:



→ пилот дрона,

→ стрелок,

→ гранатометчик,

→ минометчик.

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Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые высокие зарплаты в декабре имели:

→ 47 500 грн – медиабайер;

→ 45 000 грн – водитель-международник;

→ 42 500 грн – керамист;

→ 40 000 грн – рихтовщик;

→ 37 500 грн – эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;

→ 36 250 грн – зубной техник.

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В январе 2024 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 91 021 вакансию. Это на 6% меньше, чем было в декабре 2023 года, и на 7% меньше января 2022 года. По количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно.