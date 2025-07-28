Китай запускає програму субсидій сім'ям з дітьми, щоб стимулювати народжуваність

Країна, яка майже 40 років жила за принципом "Одна сім'я – одна дитина", скочується у демографічну кризу

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Китай запустив загальнонаціональну програму субсидій сім'ям з дітьми, щоб стимулювати народжуваність. Про це повідомило державне інформаційне агентство Xinhua.

Програма передбачає виплату 3600 юанів ($503) на рік на кожну дитину молодше від трьох років.

Субсидія буде стосуватися дітей, народжених із січня 2025 року, але сім'ї з дітьми, які народилися між 2022 і 2024 роками, також можуть подати заявку на отримання допомоги.

Очікується, що ця політика принесе користь більш ніж 20 млн сімей щороку. Кожна провінція визначатиме власний графік виплати субсидій.

Цей захід, який давно обговорюється науковцями і політиками, є відповіддю на демографічну кризу, що насувається на Китай, зазначає Financial Times.

Субсидії також є спробою стимулювати слабкі споживчі витрати в другій за величиною економіці світу. Хоча Китай зафіксував реальне економічне зростання на 5,2% у другому кварталі, повсюдне падіння цін означало, що номінальне зростання було набагато слабшим – 3,9%.

На думку експертів, сума субсидії надто мала і навряд чи може суттєво вплинути на народжуваність чи споживання у найближчій перспективі. Проте програма може стати основою масштабнішої підтримки домогосподарств у майбутньому.

Населення Китаю скорочувалося три роки поспіль, попри закінчення десятирічної політики однієї дитини, яка діяла до 2016-го.

У 2024-му кількість народжень зросла приблизно на 520 000 – до 9,5 млн, що ледь вдвічі менше за піковий показник 2017 року – 17,9 млн. Водночас у 2024 році зафіксовано 10,9 млн смертей.

У 2022 році населення Китаю скоротилося вперше з початку 1960-х років, коли країна переживала масовий голод.