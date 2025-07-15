Падіння експорту до США поки що не позначилося на ВВП Китаю

Китайська економіка у квітні-червні зросла трохи більше, ніж прогнозували

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Темпи зростання внутрішнього валового продукту в Китаї виявилися вищими, ніж очікувалося, попри торгову війну зі США та тривалу кризу на ринку нерухомості. Офіційні дані китайського бюро статистики свідчать, що в другому кварталі економіка Китаю зросла на 5,2% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Це краще за прогнозовані багатьма економістами 5,1%, але гірше, ніж у попередньому кварталі.

Економіка Китаю "під сильним керівництвом Центрального комітету КПК на чолі з товаришем Сі [...] витримала тиск і досягла стабільного покращення, попри виклики", йдеться в оцінці Національне бюро статистики Китаю.

Проте західні експерти попереджають, що це зростання не показує всю картину.

Роздрібні продажі в червні виявилися набагато нижчими, ніж очікувалося, а ціни на житло продовжують падати прискореними темпами.

"Це картина сильної пропозиції, але слабкого внутрішнього попиту, і стійкість експорту не триватиме довго. Це не дуже хороший набір даних, попри більш високий показник ВВП", – сказала Bloomberg економістка Мішель Лам з Societe Generale.

Аналітики Morgan Stanley очікують, що в другій половині 2025 року зростання ВВП Китаю сповільниться нижче 4,5%.

Головним викликом для китайської економіки буде торговельна війна зі США. Експорт товарів з Китаю до Америки у квітні-червні впав на 24%, але показники загального експорту вдалося втримати завдяки перенаправленню на альтернативні ринки. Це досягається завдяки знижкам з боку Китаю, що погіршує умови торгівлі.

Друга загроза – це дефляція.

"Погані показники роздрібних продажів і слабкі дані щодо нерухомості показують, що будь-які одноразові зусилля, такі як субсидії, не є рецептом для стійкого відновлення споживання", – сказав економіст Реймонд Юнг з Australia & New Zealand Banking Group.