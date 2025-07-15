Падение экспорта в США пока не отразилось на ВВП Китая

Китайская экономика в апреле-июне выросла немного больше, чем прогнозировали

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Темпы роста внутреннего валогового продукта в Китае оказались выше, чем ожидалось, несмотря торговую войну с США и продолжающийся кризис на рынке недвижимости. Официальные данные Китайское бюро статистики свидетельствует, что во втором квартале экономика Китая выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Это лучше прогнозировавшихся многими экономистами 5,1%, но хуже, чем в предыдущем квартале.

Экономика Китая "под сильным руководством Центрального комитета КПК во главе с товарищем Си [...] выдержала давление и достигла стабильного улучшения, несмотря на вызовы", говорится в оценке Национального бюро статистики Китая.

Однако западные эксперты предупреждают, что этот рост не отображает всю картину.

Розничные продажи в июне оказались намного ниже, чем ожидалось, а цены на жилье продолжают падать ускоренными темпами.

"Это картина сильного предложения, но слабого внутреннего спроса и устойчивость экспорта не будет длиться долго. Это не очень хороший набор данных, несмотря на более высокий показатель ВВП", – сказала Bloomberg экономист Мишель Лам из Societe Generale.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что во второй половине 2025 года рост ВВП Китая замедлится ниже 4,5%.

Главным вызовом для китайской экономики станет торговая война с США. Экспорт товаров из Китая в Америку в апреле-июне упал на 24%, но показатели общего экспорта удалось удержать благодаря перенаправлению на альтернативные рынки. Это достигается благодаря скидкам со стороны Китая, что ухудшает условия торговли.

Вторая угроза – это дефляция.

"Плохие показатели розничных продаж и слабые данные по недвижимости показывают, что любые одноразовые усилия, такие как субсидии, не являются рецептом для устойчивого возобновления потребления", – сказал экономист Реймонд Юнг из Australia & New Zealand Banking Group.