Китай запускает программу субсидий семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость

Страна, которая почти 40 лет жила по принципу "Одна семья – один ребенок", скатывается в демографический кризис

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Китай запустил общенациональную программу субсидий семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость. Об этом сообщило государственное информационное агентство Xinhua.

Программа предусматривает выплату 3600 юаней ($503) в год на каждого ребенка младше трех лет.

Субсидия будет касаться детей, рожденных с января 2025 года, но семьи с детьми, которые родились между 2022 и 2024 годами, также могут подать заявку на получение помощи.

Ожидается, что эта политика принесет пользу более чем 20 млн семей ежегодно. Каждая провинция будет определять собственный график выплаты субсидий.

Эта мера, которая давно обсуждается учеными и политиками, является ответом на демографический кризис, надвигающийся на Китай, отмечает Financial Times.

Субсидии также являются попыткой стимулировать слабые потребительские расходы во второй по величине экономике мира. Хотя Китай зафиксировал реальный экономический рост на 5,2% во втором квартале, повсеместное падение цен означало, что номинальный рост был гораздо слабее – 3,9%.

По мнению экспертов, сумма субсидии слишком мала и вряд ли может существенно повлиять на рождаемость или потребление в ближайшей перспективе. Однако программа может стать основой более масштабной поддержки домохозяйств в будущем.

Население Китая сокращалось три года подряд, несмотря на окончание десятилетней политики одного ребенка, которая действовала до 2016-го.

В 2024-м количество рождений выросло примерно на 520 000 – до 9,5 млн, что едва вдвое меньше пикового показателя 2017 года – 17,9 млн. При этом в 2024 году зафиксировано 10,9 млн смертей.

В 2022 году население Китая сократилось впервые с начала 1960-х годов, когда страна переживала массовый голод.