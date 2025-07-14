50000 грн при рождении, 7000 грн ежемесячно: Кабмин одобрил новую поддержку семей с детьми

Кабмин одобрил новые выплаты: 50 000 грн после рождения и 7000 грн ежемесячно для женщин без страхового стажа и родителей, ухаживающих за ребенком

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Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью". Документ предусматривает комплексную реформу системы помощи семьям в период до и после рождения ребенка. Об этом информирует премьер Денис Шмыгаль.

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Сейчас государственная помощь в связи с рождением ребенка предусмотрена в размере 41 280 гривен, но выплата этой суммы растянута во времени на три года. Сначала государство выплачивает одним платежом 10 320 гривен, а остальную часть суммы – по 860 гривен в течение 36 месяцев.

Среди ключевых новаций:

→ Помощь беременным. Планируется существенное повышение дородовой поддержки для женщин, которые не имеют профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривен, а после принятия закона будет составлять 7000 грн в месяц.

→ Разовая выплата при рождении. Каждая женщина, которая родила ребенка, получит единовременное пособие в размере 50 000 грн. Сейчас – 10 300 грн.

→ Финансовая поддержка по уходу за ребенком. Предусматривают ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как помощь по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат отдельно определит правительство. Минсоцполитики предлагает установить ее на уровне 7000 грн на ребенка.

→ Программа "еЯсла". После того как ребенку исполнится один год, родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет. Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8000 грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша.

187 387 детей родилось в Украине в 2023 году. Это на 32% меньше, чем в 2021 году. В 2024 году в Украине родилось лишь 176 000 детей, в то же время умерло почти 500 000 человек. Демографическая ситуация стремительно ухудшается.