"Матери должны быстрее выходить на работу": Минсоцполитики о повышении выплат на ребенка
Министерство социальной политики Украины активно работает над тем, чтобы помочь молодым матерям поскорее вернуться на работу после рождения ребенка. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопрос о возможности повышения выплат при рождении ребенка.
"Когда мы говорим о матери, рождении детей, то я бы больше говорила о скорой ее профессионализации и не оставлении в ситуации, когда она три года вынуждена находиться с ребенком дома сама и таким образом, потом не могла выходить на работу и нуждалась в полной переквалификации. Давайте мы подумаем о том, как мы таким образом помогаем нашим матерям, чтобы они могли выходить быстрее на работу", – заявила Жолнович.
Государственная помощь в связи с рождением ребенка предусмотрена в размере 41 280 гривен, но выплата этой суммы растянута во времени на три года. Сначала государство выплачивает одним платежом 10 320 гривень, а остальная сумма – по 860 гривень в течение 36 месяцев.
"Рассрочка на три года такой суммы, возможно, является не очень удачным решением, поэтому давайте подумаем, а что мы сделаем с этой суммой, которая действительно одноразовая, при рождении ребенка", – сказала глава Минсоцполитики.
Она также отметила, что Министерство намерено найти различные инструменты поддержки матерей, в том числе помощь для многодетных семей, а также для молодых матерей из малообеспеченных семей.
"Если у семьи нет возможности содержать одного из родителей в этот период, у нас также есть программы поддержки малообеспеченных семей. Сейчас мы работаем над новым видом помощи, в частности базовым социальным доходом и базовой социальной помощью, чтобы поддержать семьи, не имеющие достаточного дохода", – добавила министр.
- Украинское правительство надеется на привлечение средств от государств-партнеров для увеличения денежной помощи при рождении ребенка, ведь в настоящее время бюджет направлен прежде всего на укрепление обороноспособности страны.
- В 2023 году в Украине родилось более 180 тысяч детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Больше всего родилось в Киеве, а меньше всего – на Херсонщине.