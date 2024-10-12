"Матери должны быстрее выходить на работу": Минсоцполитики о повышении выплат на ребенка

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Министерство социальной политики Украины активно работает над тем, чтобы помочь молодым матерям поскорее вернуться на работу после рождения ребенка. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопрос о возможности повышения выплат при рождении ребенка.

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"Когда мы говорим о матери, рождении детей, то я бы больше говорила о скорой ее профессионализации и не оставлении в ситуации, когда она три года вынуждена находиться с ребенком дома сама и таким образом, потом не могла выходить на работу и нуждалась в полной переквалификации. Давайте мы подумаем о том, как мы таким образом помогаем нашим матерям, чтобы они могли выходить быстрее на работу", – заявила Жолнович.

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Государственная помощь в связи с рождением ребенка предусмотрена в размере 41 280 гривен, но выплата этой суммы растянута во времени на три года. Сначала государство выплачивает одним платежом 10 320 гривень, а остальная сумма – по 860 гривень в течение 36 месяцев.

"Рассрочка на три года такой суммы, возможно, является не очень удачным решением, поэтому давайте подумаем, а что мы сделаем с этой суммой, которая действительно одноразовая, при рождении ребенка", – сказала глава Минсоцполитики.

Она также отметила, что Министерство намерено найти различные инструменты поддержки матерей, в том числе помощь для многодетных семей, а также для молодых матерей из малообеспеченных семей.

"Если у семьи нет возможности содержать одного из родителей в этот период, у нас также есть программы поддержки малообеспеченных семей. Сейчас мы работаем над новым видом помощи, в частности базовым социальным доходом и базовой социальной помощью, чтобы поддержать семьи, не имеющие достаточного дохода", – добавила министр.