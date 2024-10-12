"Матері мають швидше виходити на роботу": Мінсоцполітики про підвищення виплат на дитину

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Міністерство соціальної політики України активно працює над тим, щоб допомогти молодим матерям швидше повернутися на роботу після народження дитини. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо можливості підвищення виплат у зв'язку з народженням дитини.

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"Коли ми говоримо про матір, народження дітей, то я би більше говорила про швидку її професіоналізацію і не залишення в ситуації, коли вона три роки змушена перебувати з дитиною вдома сама і таким чином потім не могла виходити на роботу і потребувала повної перекваліфікації. Давайте ми подумаємо про те, як ми таким чином допомагаємо нашим матерям, щоб вони могли виходити швидше на роботу", – заявила Жолнович.

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Наразі державна допомога у зв'язку з народженням дитини передбачена у розмірі 41 280 гривень, але виплата цієї суми розтягнута у часі на три роки. Спочатку держава виплачує одним платежем 10 320 гривень, а решта суми – по 860 гривень протягом 36 місяців.

"Розстрочка на три роки такої суми, можливо, є не дуже вдалим рішенням, тож давайте подумаємо, а що ми зробимо з цієї сумою, яка є насправді одноразовою, при народженні дитини", – сказала очільниця Мінсоцполітики.

Вона також зазначила, що Міністерство має на меті знайти різноманітні інструменти підтримки матерів, зокрема допомогу для багатодітних родин, а також для молодих матерів із малозабезпечених сімей.

"Якщо родина не має можливості утримувати одного з батьків у цей період, у нас також є програми підтримки малозабезпечених сімей. Зараз ми працюємо над новим видом допомоги, зокрема базовим соціальним доходом і базовою соціальною допомогою, щоб підтримати родини, які не мають достатнього доходу", – додала міністерка.