Всемирный банк дает Украине $1 млрд на базовые соцвыплаты и поддержку рождаемости

В Киеве началась недельная миссия Всемирного банка по экономической политике и борьбе с бедностью

Фото: mof.gov.ua

Министерство финансов Украины вместе с Всемирным банком готовит новое соглашение о "Ссуде на поддержку политики развития – Основы роста" (Development Policy Operation, DPO). Объем финансирования в рамках проекта будет составлять не менее $1 млрд, который Украина должна получить до конца 2025 года, сообщает Минфин.

Эксперты Всемирного банка вместе с представителями Минфина и правительства работают над согласованием ключевых параметров соглашения.

Читайте также Социальные выплаты на детей в 2025 году: изменится ли размер пособия

"Всемирный банк является одним из ключевых стратегических партнеров Украины в продвижении системных реформ. Мы продолжаем совместную работу над новым соглашением Development Policy Operation (DPO), благодаря которому мы сможем не только привлечь необходимые ресурсы в поддержку госбюджета, но и стимулировать восстановление и развитие экономики", – заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

В прошлом году в рамках аналогичного механизма Украина уже получила около $3,5 млрд, что позволило покрыть приоритетные расходы и реализовать реформы в сферах таможни, налогов, госпредприятий, энергетики, банковского сектора и поддержки бизнеса.

Денежные средства, предусмотренные новой DPO, будут отнесены к общему фонду госбюджета после выполнения Украиной согласованных условий. Речь идет о внедрении реформ, способствующих устойчивому экономическому росту.

Среди ключевых реформ – введение базовой социальной помощи, которая стартует в пилотном режиме с 1 июля 2025 года. Новый вид выплат объединит несколько существующих программ и будет предоставляться гражданам, которые будут соответствовать установленным критериям. Базовая сумма выплаты – 4500 грн.

"Получатели пособий будут самостоятельно принимать решение о переходе на получение базовой социальной помощи", – пояснил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Кроме того, Минфин согласовал законопроект по поддержке семей и стимулированию рождаемости, реализация которого запланирована с 2026 года. Речь идет о пересмотре подходов к выплатам при рождении ребенка и усилении поддержки родителей.

Читайте также Смертность втрое превысила рождаемость в 2024 году – как менялись показатели за 10 лет

"Планируем не только пересмотреть размеры выплат, но и подходы к поддержке родителей после рождения ребенка для улучшения демографической ситуации, повышения уровня рождаемости в Украине, а также привлечения родителей к активному участию в развитии экономики страны", – добавил Ермоличев.

В июне стороны должны финализировать условия соглашения, после чего Украина должна их выполнить до конца октября. Окончательное утверждение финансирования ожидается в ноябре на заседании Совета директоров Всемирного банка.

Минсоцполитики предлагает ввести базовую социальную помощь для наиболее уязвимых категорий населения. Оформить базовую помощь можно будет в Дии без бумажных справок и дополнительных обращений.