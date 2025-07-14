50 000 грн при народженні та 7000 грн щомісяця: уряд схвалив нову підтримку родин з дітьми

Уряд схвалив нові виплати: 50 000 грн після народження дитини та 7000 грн щомісяця для жінок без страхового стажу і батьків, які доглядають дитину

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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю". Документ передбачає комплексну реформу системи допомоги родинам у період до та після народження дитини. Про це інформує прем'єр Денис Шмигаль.

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Наразі державна допомога у зв'язку з народженням дитини передбачена розміром 41 280 гривень, але виплата цієї суми розтягнута у часі на три роки. Спочатку держава виплачує одним платежем 10 320 гривень, а решту суми – по 860 гривень протягом 36 місяців.

Серед ключових новацій:

→ Допомога вагітним. Планується суттєве підвищення допологової підтримки для жінок, які не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше ніж 1000 гривень, а після ухвалення закону становитиме 7000 грн на місяць.

→ Разова виплата при народженні. Кожна жінка, яка народила дитину, отримає одноразову допомогу розміром 50 000 грн. Зараз – 10 300 грн.

→ Фінансова підтримка для догляду за дитиною. Передбачають щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить Уряд. Мінсоцполітики пропонує встановити її на рівні 7000 грн на дитину.

→ Програма "єЯсла". Після того як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8000 грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка.

187 387 дітей народилося в Україні у 2023 році. Це на 32% менше, ніж у 2021 році. 2024 року в Україні народилося лише 176 000 дітей, водночас померло майже 500 000 людей. Демографічна ситуація стрімко погіршується.