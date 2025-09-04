Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за пів року: середня сума – понад 6000 грн
За перше півріччя 2025 року українці оформили 4,39 млн договорів із мікрофінансовими організаціями (МФО), що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Нацбанку.
У квітні–червні громадяни отримали 2,18 млн мікрокредитів. За квартал ця кількість не змінилась, але середня сума кредиту зросла на 9% – до 6029 грн. У річному вимірі сума позики залишилась майже та сама.
Щомісяця українці беруть у середньому 730 000 таких позик. Загалом за перше півріччя 2025 року у МФО позичили 26,44 млрд грн, що на 8% більше, ніж торік.
Попри стабільний попит на мікропозики, боргове навантаження зростає повільніше.
Якщо у першому кварталі заборгованість за мікропозиками збільшилася на 3,38 млрд грн, то у другому – лише на 0,94 млрд грн.
Наразі загалом українці винні мікрофінансовим організаціям 24,29 млрд грн.
Кількість компаній, що видають мікрокредити, навпаки, зменшується. На початок липня в Україні працювали 303 такі фінустанови – на чверть менше, ніж торік. Від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі.
- Станом на початок грудня 2024 року заборгованість українців за мікропозиками становила понад 16 млрд грн.
- У червні пресслужба Нацбанку повідомила, що більшість МФО не виконують норми закону щодо граничної ставки на кредит.
