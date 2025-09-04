Украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов за полгода: средняя сумма – более 6000 грн

Фото: Depositphotos

За первое полугодие 2025 года украинцы оформили 4,39 млн договоров с микрофинансовыми организациями (МФО), что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Нацбанка.

В апреле–июне граждане получили 2,18 млн микрокредитов. За квартал это количество не изменилось, но средняя сумма кредита выросла на 9% – до 6029 грн. В годовом измерении сумма займа осталась почти та же.

Ежемесячно украинцы берут в среднем 730 000 таких займов. Всего за первое полугодие 2025 года в МФО заняли 26,44 млрд грн, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Фото: Опендатабот

Несмотря на стабильный спрос на микрозаймы, долговая нагрузка растет медленнее.

Если в первом квартале задолженность по микрозаймам увеличилась на 3,38 млрд грн, то во втором – лишь на 0,94 млрд грн.

Сейчас в целом украинцы должны микрофинансовым организациям 24,29 млрд грн.

Фото: Опендатабот

Количество компаний, выдающих микрокредиты, наоборот, уменьшается. На начало июля в Украине работали 303 таких финучреждения – на четверть меньше, чем в прошлом году. С начала полномасштабной войны их количество сократилось более чем вдвое.