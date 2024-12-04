Задолженность украинцев по микрозаймам выросла до более чем 16 млрд грн

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За девять месяцев 2024 года украинцы взяли почти 6 млн ссуд в микрофинансовых организациях на общую сумму 37,11 млрд грн. Общая задолженность по микрозаймам выросла до 16,02 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот.

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Хотя количество ссуд осталось почти неизменным по сравнению с прошлым годом, сумма выданных кредитов выросла в 1,3 раза – с 4830 грн ($126) до 6190 грн (примерно $150).

В 2024 году в среднем заключается 670 000 договоров ежемесячно – столько же, как и в прошлом. Для сравнения: в 2021 году этот показатель достигал 1,2 млн в месяц.

С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза – с 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

Отмечается, что 90% микроссуд в этом году берутся онлайн, а большинство договоров (66,6%) заключались на срок от трех месяцев до одного года.

Фото: Опендатабот