Заборгованість українців за мікропозиками зросла до понад 16 млрд грн
За девʼять місяців 2024 року українці взяли майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях на загальну суму 37,11 млрд грн. Загальна заборгованість за мікропозиками зросла до 16,02 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот.
Хоча кількість позик залишилася майже незмінною, порівнюючи з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 раза – з 4830 грн ($126) до 6190 грн (приблизно $150).
У 2024 році в середньому укладається 670 000 договорів щомісяця – стільки ж, як і торік. Для порівняння: у 2021 році цей показник сягав 1,2 млн на місяць.
Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза – із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.
Зазначається, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів (66,6%) укладалися на строк від трьох місяців до одного року.
- 11 липня повідомлялося, що заборгованість мешканців Києва за водопостачання, опалення та водовідведення сягнула 7,5 млрд грн.
- 23 вересня стало відомо, що росіяни залізли в рекордні з початку повномасштабної війни борги за кредитними картками.