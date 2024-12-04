Заборгованість українців за мікропозиками зросла до понад 16 млрд грн

Фото: Depositphotos

За девʼять місяців 2024 року українці взяли майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях на загальну суму 37,11 млрд грн. Загальна заборгованість за мікропозиками зросла до 16,02 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот.

Хоча кількість позик залишилася майже незмінною, порівнюючи з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 раза – з 4830 грн ($126) до 6190 грн (приблизно $150).

У 2024 році в середньому укладається 670 000 договорів щомісяця – стільки ж, як і торік. Для порівняння: у 2021 році цей показник сягав 1,2 млн на місяць.

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза – із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

Зазначається, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів (66,6%) укладалися на строк від трьох місяців до одного року.

Фото: Опендатабот