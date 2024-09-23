Росіяни залізли в рекордні з початку повномасштабної війни борги за кредитними картками
У серпні 2024 року росіяни витратили 33,9% від доступного ліміту за кредитними картками. За місяць цей показник зріс на 1,9 відсоткового пункту і став рекордним з початку 2022 року, коли він становив 31,6%. Про це пише російське пропагандистське видання РБК з посиланням на дані російського бюро кредитних історій "Скорінг Бюро".
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Росіяни майже безперервно нарощували частку використовуваного ліміту за картками з серпня 2023 року. Водночас середній чек у сегменті кредиток досяг максимуму в липні – $1217 (113 100 руб).
За даними гендиректора "Скорінг Бюро" Олега Лагуткіна, витрати росіян за кредитними картками зросли через зростання споживчих цін.
У серпні росіянам схвалили 2,05 млн нових кредитних карт на $2,5 млрд (229,8 млрд руб). Порівняно з попереднім місяцем видачі нових кредиток впали на 3,7% у кількісному і на 4,7% у грошовому вираженні.
Рік до року спад виявився відчутнішим: кількість кредиток зменшилася на 20,9%, а сукупний схвалений ліміт за ними – на 11,6%. Якщо виключити січень, коли на ринку сезонно низький попит на кредити, серпневе скорочення видач виявилося найсильнішим з вересня-жовтня минулого року.
За даними Центробанку Росії, до кінця 2023 року користувачів кредитних карток вперше стало більше, ніж громадян зі споживчими кредитами – 27 млн осіб. За рік кількість власників кредиток у Росії збільшилася на 6,6 млн, або майже на третину.
- У липні 2024 року в Росії зафіксували найбільший за 11 років приріст зарплатної заборгованості.
- 9 серпня 2024 року стало відомо, що транскордонні перекази росіян обвалилися до довоєнного мінімуму. Різке зменшення переказів росіян в іноземні банки повʼязане із санкціями на Мосбіржу.
- За перше півріччя 2024 року борги росіян за кредитними картками сягнули рекордних $54 млрд.