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В августе 2024 года россияне потратили 33,9% от доступного лимита по кредитным картам. За месяц этот показатель вырос на 1,9 процентных пункта и стал рекордным с начала 2022 года, когда составлял 31,6%. Об этом пишет российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на данные российского бюро кредитных историй "Скорринг Бюро".

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Россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по карточкам с августа 2023 года. При этом средний чек в сегменте кредиток достиг максимума в июле – $1217 (113 100 руб.).

По данным гендиректора "Скорринг Бюро" Олега Лагуткина, расходы россиян по кредитным картам выросли из-за роста потребительских цен.

В августе россиянам одобрили 2,05 млн новых кредитных карт на $2,5 млрд (229,8 млрд руб.). По сравнению с предыдущим месяцем выдачи новых кредиток упали на 3,7% в количественном и на 4,7% в денежном выражении.

Год от года спад оказался ощутимее: количество кредиток уменьшилось на 20,9%, а совокупный одобренный лимит по ним – на 11,6%. Если исключить январь, когда на рынке сезонно низкий спрос на кредиты, августовское сокращение выдач оказалось самым сильным с сентября-октября прошлого года.

По данным Центробанка России, к концу 2023 года пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем граждан с потребительскими кредитами – 27 млн человек. За год количество держателей кредиток в России увеличилось на 6,6 млн, или почти на треть.