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За первое полугодие 2024 года долги россиян по кредитным картам достигли рекордных $54 млрд (4,8 трлн рублей), что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро России.

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Уровень просроченной задолженности по кредитным картам по итогам июля вырос почти на треть – до $6,46 млрд (579 млрд рублей), а количество таких карт увеличилось на четверть – до 7 млн.

В российском Промсвязьбанке сообщили, что в июле этого года по сравнению с прошлым количество активных кредиток выросло на 50%, а объем портфеля по ним – на 43%.

В банке Ростех рассказали, что количество действующих карточек на начало августа 2024 года увеличилось на 32% год к году. Средний предел по заявкам вырос с 48 000 до 168 000 рублей.

The Moscow Times пишет, что розничное кредитование в России растет, потому что в обществе сохраняются высокие инфляционные ожидания. Также спрос на кредитные карты растет на фоне высоких ставок по потребительским займам. Кроме этого, россияне готовы тратить взаймы на фоне увеличения имеющихся доходов и макроэкономической неопределенности.