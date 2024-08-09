Трансграничные переводы россиян обвалились до довоенного минимума

Резкое уменьшение переводов россиян в иностранные банки связано с санкциями на Мосбиржу

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За июнь 2024 года переводы россиян на свои счета в зарубежные банки уменьшились в шесть раз по сравнению с маем. Об этом сообщает Центральный банк России.

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За первый месяц лета россияне пополнили счета в иностранных банках всего на 12,2 млрд руб. ($140 млн), в то время как в мае сумма переводов составляла 71,7 млрд руб. ($823,2 млн). Это минимум с сентября 2021 года.

До полномасштабной войны россияне в среднем отправляли на свои счета в иностранные банки более 20 млрд. руб. ($229,6 млн) в месяц.

Такой спад может быть следствием санкций на Московскую биржу, с 13 июня прекратившую торги долларами и евро, пишет The Moscow Times. Это был не единственный, но самый выгодный способ конвертации.

По данным Центрального банка России, в мае чистые покупки валюты населением составляли 179 миллиардов руб. ($2 млрд), из которых 107,4 млрд руб. ($1,23 млрд) было приобретено на бирже.

В первой половине июня до введения санкций россияне купили валюты на 72 млрд руб. ($826,7 млн), а во второй половине – всего 28,5 млрд руб. ($327,2 млн). Общий объем купленной валюты был в 1,8 раза меньше, чем в мае.