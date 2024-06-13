Великобритания вслед за США ввела санкции против Московской биржи

Британское правительство объявило о введении нового пакета санкций против России

Фото: depositphotos.com

Великобритания в четверг, 13 июня, вслед за США ввела санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Всего в новом пакете санкций Великобритании 42 человека и шесть кораблей теневого флота.

Среди них – новые российские олигархи, скупавшие активы западных собственников, решивших уйти с рынка РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Это, в частности, Армен Саркисян (новый владелец активов Bosch, Otis, Kone, Bridgestone, Continental), Иван Таврин (новый владелец Avito), Авет Миракян (новый владелец активов Siemens), Якуб Закриев (новый владелец активов Danone).

Также санкции коснулись IT-миллиардера Дениса Фролова (владелец российской операционной системы Astra Linux).

В санкционный список попали Казанский пороховой завод, Тамбовский пороховой завод, НАМИ (владелец автомобильного завода Aurus), Ингосстрах, Московский радиотехнический завод, Орский механический завод, авиакомпания "Волга-Днепр", Мурманск LNG, Санкт-Петербургская биржа и другие компании, в том числе из Турции и Китая.