Велика Британія слідом за США ввела санкції проти Московської біржі
Велика Британія у четвер, 13 червня, слідом за США ввела санкції проти Московської біржі, Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
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Загалом у новому пакеті санкцій Великої Британії 42 осіб і шість кораблів тіньового флоту.
Серед них – нові російські олігархи, які скуповували активи західних власників, що вирішили піти з ринку РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Це, зокрема, Армен Саркісян (новий власник активів Bosch, Otis, Kone, Bridgestone, Continental), Іван Таврін (новий власник Avito), Авет Міракян (новий власник активів Siemens), Якуб Закрієв (новий власник активів Danone).
Також санкції торкнулися IT-мільярдера Дениса Фролова (власник російської операційної системи Astra Linux).
До санкційного списку потрапили Казанський пороховий завод, Тамбовський пороховий завод, НАМІ (власник автомобільного заводу Aurus), Інгосстрах, Московський радіотехнічний завод, Орський механічний завод, авіакомпанія "Волга-Днєпр", Мурманськ LNG, Санкт-Петербурзька біржа та інші компанії, зокрема з Туреччини й Китаю.
- 13 червня, після того як США запровадили санкції проти Московської біржі, у Росії припинилися електронні торги доларом, євро та прив'язаним до долара США гонконзьким доларом. Офіційні курси у Росії почали рахувати за позабіржовим ринком.
- Російський центробанк повідомив, що основною валютою на біржових торгах у Росії відтепер став юань.