Велика Британія слідом за США ввела санкції проти Московської біржі

Британський уряд оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти Росії

Фото: depositphotos.com

Велика Британія у четвер, 13 червня, слідом за США ввела санкції проти Московської біржі, Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

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Загалом у новому пакеті санкцій Великої Британії 42 осіб і шість кораблів тіньового флоту.

Серед них – нові російські олігархи, які скуповували активи західних власників, що вирішили піти з ринку РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Це, зокрема, Армен Саркісян (новий власник активів Bosch, Otis, Kone, Bridgestone, Continental), Іван Таврін (новий власник Avito), Авет Міракян (новий власник активів Siemens), Якуб Закрієв (новий власник активів Danone).

Також санкції торкнулися IT-мільярдера Дениса Фролова (власник російської операційної системи Astra Linux).

До санкційного списку потрапили Казанський пороховий завод, Тамбовський пороховий завод, НАМІ (власник автомобільного заводу Aurus), Інгосстрах, Московський радіотехнічний завод, Орський механічний завод, авіакомпанія "Волга-Днєпр", Мурманськ LNG, Санкт-Петербурзька біржа та інші компанії, зокрема з Туреччини й Китаю.