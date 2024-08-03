Мосбиржа прекратила обнародовать данные об объемах торгов валютой

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Московская биржа, находящаяся под американскими санкциями, больше не будет предоставлять информацию об объемах торгов валютой, сообщают росСМИ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Пресс-служба биржи пояснила, что решение скрыть статистику, которую публиковали ранее ежемесячно и в режиме реального времени в виде графиков, связано с изменением информационной политики. Однако биржа не уточнила, в чем именно состоят эти изменения.

У данных о торгах за июль уже отсутствует статистика биржевого рынка. Кроме того, по интерактивным графикам на сайте биржи исчезли данные об объемах валютных операций.

Ранее Центробанк РФ также засекретил данные о внебиржевых валютных торгах, где после введения санкций проводятся соглашения с долларом и евро, и устанавливаются их официальные курсы.

Соединенные Штаты 12 июня резко расширили санкции против России. Под ограничения Минфина США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий, в частности, за валютные торги.

Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги по доллару и евро. Акции Московской биржи 13 июня открылись понижением до 15%.

После введения санкций единственной иностранной валютой, доступной для торгов фактически остался китайский юань.

Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к Центробанку РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие соглашения, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с Мосбиржей из-за угрозы вторичных санкций США.