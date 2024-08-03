Мосбіржа припинила оприлюднювати дані щодо обсягів торгів валютою

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Московська біржа, що перебуває під американськими санкціями, більше не надаватиме інформацію щодо обсягів торгів валютою, повідомляють росЗМІ.

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Пресслужба біржі пояснила, що рішення приховати статистику, яку раніше публікували щомісяця та в режимі реального часу у вигляді графіків, пов'язане зі зміною інформаційної політики. Але біржа не уточнила, у чому саме полягають ці зміни.

У даних стосовно торгів за липень вже відсутня статистика біржового ринку. Крім того, з інтерактивних графіків на сайті біржі зникли дані щодо обсягів валютних операцій.

Раніше Центробанк РФ також засекретив дані щодо позабіржових валютних торгів, де після введення санкцій проводяться угоди з доларом та євро і встановлюються їх офіційні курси.

Сполучені Штати 12 червня різко розширили санкції проти Росії. Під обмеження Мінфіну США потрапили Мосбіржа та Національний кліринговий центр, який відповідає, зокрема, за валютні торги.

Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом і євро. Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15%.

Після запровадження санкцій єдиною іноземною валютою, доступною для торгів, фактично залишився китайський юань.

Але юаневі торги незабаром можуть бути зупинені, повідомляло Bloomberg джерело, близьке до Центробанку РФ. За його словами, китайські банки, які забезпечують такі угоди, найімовірніше, поступово згортатимуть операції з Мосбіржею через загрозу вторинних санкцій США.