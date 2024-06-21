Мосбіржа повідомила про "часткове блокування" валютних коштів клієнтів через санкції

Кошти в доларах та євро, які залишилися не заблокованими, повернуть клієнтам у рублях

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Московська біржа заявила про "часткове блокування валютного забезпечення" клієнтів у євро та доларах після запровадження санкцій. Кошти в доларах і євро, які залишилися не заблокованими, повернуть клієнтам у рублях, повідомила біржа у п'ятницю, 21 червня.

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"Московська біржа націлена на належне виконання зобов'язань перед усіма учасниками торгів та їх клієнтами, попри введення США обмежувальних заходів щодо Групи Московська біржа", – повідомив торговий майданчик.

У зв'язку з цим Національний кліринговий центр (НКЦ) ухвалив рішення про виконання перед учасниками торгів і їх клієнтами зобов'язань щодо повернення доларів США та євро, доступних після часткового блокування валютного забезпечення, шляхом конвертації зазначеної валюти у російські рублі.

"Конвертація доларів США та євро в рублі й виконання зобов'язань буде здійснено до 28 червня 2024 року за центральним курсом, встановленим на 13 червня 2024 року за підсумками біржових торгів 11 червня 2024 року", – повідомила біржа.

Станом на 13 червня курс становив 89,22 рубля за долар та 95,7974 рубля за євро.

Сполучені Штати в середу, 12 червня, різко розширили санкції проти Росії. Під обмеження Мінфіну США потрапили Мосбіржа та Національний кліринговий центр, який відповідає зокрема за валютні торги.

Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом і євро. Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15%.

Після запровадження санкцій єдиною іноземною валютою, доступною для торгів, фактично залишився китайський юань.

Але юаневі торги незабаром можуть бути зупинені, повідомляло Bloomberg джерело, близьке до Центробанку РФ. За його словами, китайські банки, які забезпечують такі угоди, найімовірніше, поступово згортатимуть операції з Мосбіржею через загрозу вторинних санкцій США.