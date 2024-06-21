Мосбиржа сообщила о "частичной блокировке" валютных средств клиентов из-за санкций

Оставшиеся не заблокированными средства в долларах и евро вернут клиентам в рублях

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Московская биржа заявила о "частичной блокировке валютного обеспечения" клиентов в евро и долларах после введения санкций. Оставшиеся не заблокированными средства в долларах и евро вернут клиентам в рублях, сообщила биржа в пятницу, 21 июня.

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"Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер по Группе Московская биржа", – сообщила торговая площадка.

В связи с этим Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял решение о выполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичного блокирования валютного обеспечения путем конвертации указанной валюты в российские рубли.

"Конвертация долларов США и евро в рубли и выполнение обязательств будет осуществлено до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", – сообщила биржа.

По состоянию на 13 июня курс составлял 89,22 рубля за доллар и 95,7974 рубля за евро.

Соединенные Штаты в среду, 12 июня, резко расширили санкции против России. Под ограничения Минфина США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий, в частности за валютные торги.

Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги по доллару и евро. Акции Московской биржи 13 июня открылись понижением до 15%.

После введения санкций единственной иностранной валютой, доступной для торгов фактически остался китайский юань.

Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к Центробанку РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие соглашения, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с Мосбиржей из-за угрозы вторичных санкций США.