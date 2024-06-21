Мосбиржа сообщила о "частичной блокировке" валютных средств клиентов из-за санкций
Московская биржа заявила о "частичной блокировке валютного обеспечения" клиентов в евро и долларах после введения санкций. Оставшиеся не заблокированными средства в долларах и евро вернут клиентам в рублях, сообщила биржа в пятницу, 21 июня.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
"Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер по Группе Московская биржа", – сообщила торговая площадка.
В связи с этим Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял решение о выполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичного блокирования валютного обеспечения путем конвертации указанной валюты в российские рубли.
"Конвертация долларов США и евро в рубли и выполнение обязательств будет осуществлено до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", – сообщила биржа.
По состоянию на 13 июня курс составлял 89,22 рубля за доллар и 95,7974 рубля за евро.
Соединенные Штаты в среду, 12 июня, резко расширили санкции против России. Под ограничения Минфина США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий, в частности за валютные торги.
Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги по доллару и евро. Акции Московской биржи 13 июня открылись понижением до 15%.
После введения санкций единственной иностранной валютой, доступной для торгов фактически остался китайский юань.
Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к Центробанку РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие соглашения, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с Мосбиржей из-за угрозы вторичных санкций США.
- Как писало издание Financial Times, после введения новых ограничений санкционный список США вырастет до более чем 4500 и охватит почти все российские компании, которые уже были под санкциями, даже если это было по другим причинам, чем прямая поддержка войны РФ против Украины.