Транскордонні перекази росіян обвалилися до довоєнного мінімуму

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За червень 2024 року перекази росіян на свої рахунки в закордонні банки зменшились ушестеро, порівняно із травнем. Про це повідомляє Центральний банк Росії.

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За перший місяць літа росіяни поповнили рахунки в іноземних банках лише на 12,2 млрд руб. ($140 млн), тоді як у травні сума переказів становила 71,7 млрд руб. ($823,2 млн). Це мінімум із вересня 2021 року.

До повномасштабної війни росіяни в середньому відправляли на свої рахунки в іноземні банки понад 20 млрд руб. ($229,6 млн) на місяць.

Такий спад може бути наслідком санкцій на Московську біржу, яка з 13 червня припинила торги доларами і євро, пише The Moscow Times. Це був не єдиний, але найвигідніший спосіб конвертації.

За даними Центрального банку Росії, у травні чисті купівлі валюти населенням становили 179 млрд руб. ($2 млрд), з яких 107,4 млрд руб. ($1,23 млрд) було придбано на біржі.

У першій половині червня, до введення санкцій, росіяни купили валюти на 72 млрд руб. ($826,7 млн), а в другій половині – лише 28,5 млрд руб. ($327,2 млн). Загальний обсяг купленої валюти був у 1,8 раза менший, ніж у травні.