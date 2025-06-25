Большинство МФО не выполняют нормы закона по предельной ставке на кредит – НБУ
Национальный банк (НБУ) провел анализ кредитных продуктов крупнейших финансовых компаний, занимающих более 90% рынка по объему кредитования физических лиц. Такой анализ показал, что меньшая часть рынка добросовестно выполняет требования по предельной ставке на кредиты и изменила свою деятельность в соответствии с Законом №3498-IX. Другая (это чуть больше половины финансовых компаний) – нет.
Об этом в комментарии LIGA.net рассказали в пресс-службе Нацбанка.
Регулятором были выявлены системные нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг в части внедрения таких продуктов потребительского кредитования, в соответствии с реальными условиями которых дневная процентная ставка превышает предельный размер в 1%. Фактически отдельные финансовые компании предусмотрели такие правовые конструкции в договорах, что якобы микрокредиты предоставляются сроком на более года и соответственно формула расчета дневной ставки показывает незначительную стоимость кредита на столь долгом периоде", – рассказали в Нацбанке.
Также Нацбанк параллельно фиксирует факты предоставления микрофинансовыми организациями информации о финансовой услуге не в полном объеме, как это предусмотрено законодательством. Таким образом потребитель не может принять обоснованное решение при заключении договора микроссуды, так как до конца не осознает дальнейшие последствия.
"В настоящее время Национальный банк внимательно следит за реализацией финансовыми компаниями требований Закона 3498-IX. Особенно в части понижения предельного размера стоимости потребительского кредита для физического лица. Системные проверки таких финансовых компаний начались еще в прошлом году, но уже были первые меры влияния и требования устранить такие нарушения", – говорят в НБУ.
Следующие меры реагирования в НБУ обещают обнародовать публично.
- Принятый парламентом Закон 3498-IX об ограничении ставок по микрокредитам президент Владимир Зеленский подписал 21 декабря 2023 года.
- 21 августа 2024 года Закон 3498-IX в части требования по предельной ставке на кредиты после восьмимесячного переходного периода был полностью введен в действие.
- Законом предусмотрено, что несоблюдение требований по ограничению ставки будет караться штрафом в размере от 5000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85 000 – 170 000 грн) за каждый случай.