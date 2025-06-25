Большинство МФО не выполняют нормы закона по предельной ставке на кредит – НБУ

Дневная ставка по кредитам микрофинансовых организаций законодательно ограничена до уровня 1%. Но реальные ставки часто значительно выше

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Национальный банк (НБУ) провел анализ кредитных продуктов крупнейших финансовых компаний, занимающих более 90% рынка по объему кредитования физических лиц. Такой анализ показал, что меньшая часть рынка добросовестно выполняет требования по предельной ставке на кредиты и изменила свою деятельность в соответствии с Законом №3498-IX. Другая (это чуть больше половины финансовых компаний) – нет.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Регулятором были выявлены системные нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг в части внедрения таких продуктов потребительского кредитования, в соответствии с реальными условиями которых дневная процентная ставка превышает предельный размер в 1%. Фактически отдельные финансовые компании предусмотрели такие правовые конструкции в договорах, что якобы микрокредиты предоставляются сроком на более года и соответственно формула расчета дневной ставки показывает незначительную стоимость кредита на столь долгом периоде", – рассказали в Нацбанке.

Также Нацбанк параллельно фиксирует факты предоставления микрофинансовыми организациями информации о финансовой услуге не в полном объеме, как это предусмотрено законодательством. Таким образом потребитель не может принять обоснованное решение при заключении договора микроссуды, так как до конца не осознает дальнейшие последствия.

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"В настоящее время Национальный банк внимательно следит за реализацией финансовыми компаниями требований Закона 3498-IX. Особенно в части понижения предельного размера стоимости потребительского кредита для физического лица. Системные проверки таких финансовых компаний начались еще в прошлом году, но уже были первые меры влияния и требования устранить такие нарушения", – говорят в НБУ.

Следующие меры реагирования в НБУ обещают обнародовать публично.