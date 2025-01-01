2025 рік може стати для інвестиційного ринку України непростим. Адже наприкінці цього року суттєво зросла річна інфляція – до 11,2%. Це вплинуло на дохідність найпопулярніших інвестиційних інструментів – облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитів.

Про те, яких тенденцій очікувати на інвестиційному ринку у 2025 році, куди краще вкладати гроші та які інструменти набиратимуть популярність – у матеріалі LIGA.net.

Які тенденції будуть на інвестиційному ринку у 2025 році

Засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак каже, що суттєвий вплив на інвестиційний ринок матиме саме зростання інфляції та збільшення військового збору.

"Привабливість ОВДП буде меншою, якщо не буде зростати їхня дохідність, тому що річна інфляція вже понад 11%. Дохідність за ОВДП поки суттєво вище 14-17%, залежно від терміну. Але різниця між дохідністю та інфляцією зменшується. Реальна дохідність ОВДП за вирахуванням інфляції була понад 10%. Зараз вона скорочується до 3-5% річних. І це вже менш привабливо. Обсяги інвестування фізичних осіб в ОВДП все ще зростають, але це зростання може сповільнитися у наступному році", – каже Тарас Козак.

Що стосується корпоративних облігацій, то зростання військового збору з 1,5% до 5% суттєво зменшило їхню чисту дохідність. Через зростання інфляції до 11,2% річні депозити з середньою ставкою 14% мають нижчу дохідність, ніж інфляція. Тобто реальна дохідність відʼємна.