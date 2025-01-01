2025 год может стать для инвестиционного рынка Украины непростым. Ведь в конце этого года существенно выросла годовая инфляция – до 11,2%. Это повлияло на доходность самых популярных инвестиционных инструментов – облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

О том, каких тенденций ожидать на инвестиционном рынке в 2025 году, куда лучше вкладывать деньги и какие инструменты будут набирать популярность – в материале LIGA.net.

Какие тенденции будут на инвестиционном рынке в 2025 году

Основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак говорит, что существенное влияние на инвестиционный рынок будет иметь рост инфляции и увеличение военного сбора.

"Привлекательность ОВГЗ будет меньше, если не будет расти их доходность, потому что годовая инфляция уже более 11%. Доходность по ОВГЗ пока существенно выше 14-17%, в зависимости от срока. Но разница между доходностью и инфляцией уменьшается. Реальная доходность ОВГЗ за вычетом инфляции была более 10%. Сейчас она сокращается до 3-5% годовых. И это уже менее привлекательно. Объемы инвестирования физических лиц в ОВГЗ все еще растут, но этот рост может замедлиться в следующем году", – говорит Тарас Козак.

Что касается корпоративных облигаций, то рост военного сбора с 1,5% до 5% существенно снизил их чистую доходность. Из-за роста инфляции до 11,2% годовые депозиты со средней ставкой 14% имеют более низкую доходность, чем инфляция. То есть реальная доходность отрицательная.