Біржовий індекс найбільших компаній США Dow Jones вперше подолав позначку 40 000 пунктів
Біржовий індекс Dow Jones Industrial Average, що відображає динаміку вартості акцій найбільших американських компаній, вперше в історії перевищив позначку 40 000 пунктів. Про це пише CNBC.
Подоланню історичного порогу сприяло зростання акцій Walmart на 6%.
"Те, що колись було недосяжним рівнем, тепер реальність. Це є свідченням можливостей формування капіталу, інновацій, зростання прибутку та економічної стійкості", – прокоментував CNBC Джон Лінч, директор з інвестицій Comerica Wealth Management.
Зростання індексу Dow Jones відбувається на тлі очікувань зниження відсоткових ставок та ентузіазму щодо штучного інтелекту, що посилює настрої інвесторів.
Dow Jones не єдиний індекс Нью-Йоркської фондової біржі, який показав історичне значення. Індекс промислових компаній S&P 500 напередодні вперше закрився вище позначки в 5300 пунктів.
- 7 травня 2024 року акції Shell підняли британський індекс FTSE 100 до історичного рекорду.