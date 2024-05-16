Біржовий індекс найбільших компаній США Dow Jones вперше подолав позначку 40 000 пунктів

Зростання Dow Jones відбувається на тлі очікувань зниження відсотових ставок та ентузіазму щодо штучного інтелекту

Брокери Нью-Йоркської фондової біржі (Фото: ЕРА)

Біржовий індекс Dow Jones Industrial Average, що відображає динаміку вартості акцій найбільших американських компаній, вперше в історії перевищив позначку 40 000 пунктів. Про це пише CNBC.

Подоланню історичного порогу сприяло зростання акцій Walmart на 6%.

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"Те, що колись було недосяжним рівнем, тепер реальність. Це є свідченням можливостей формування капіталу, інновацій, зростання прибутку та економічної стійкості", – прокоментував CNBC Джон Лінч, директор з інвестицій Comerica Wealth Management.

Зростання індексу Dow Jones відбувається на тлі очікувань зниження відсоткових ставок та ентузіазму щодо штучного інтелекту, що посилює настрої інвесторів.

Dow Jones не єдиний індекс Нью-Йоркської фондової біржі, який показав історичне значення. Індекс промислових компаній S&P 500 напередодні вперше закрився вище позначки в 5300 пунктів.

Динаміка індексу Dow Jones (Джерело: CNBC)

7 травня 2024 року акції Shell підняли британський індекс FTSE 100 до історичного рекорду.

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