Биржевой индекс крупнейших компаний США Dow Jones впервые преодолел отметку 40 000 пунктов

Рост Dow Jones происходит на фоне ожиданий снижения процентных ставок и энтузиазма по поводу искусственного интеллекта

Брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи (Фото: ЕРА)

Биржевой индекс Dow Jones Industrial Average, отображающий динамику стоимости акций крупнейших американских компаний, впервые в истории превысил отметку в 40 000 пунктов. Об этом пишет CNBC.

Преодолению исторического порога способствовал рост акций Walmart на 6%.

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"То, что когда-то было недостижимым уровнем, теперь реальность. Это достижение является свидетельством возможностей формирования капитала, инноваций, роста прибыли и экономической устойчивости", — прокомментировал CNBC Джон Линч, директор по инвестициям Comerica Wealth Management.

Рост индекса Dow Jones происходит на фоне ожиданий снижения процентных ставок и энтузиазма по поводу искусственного интеллекта, который усиливает настроения инвесторов.

Dow Jones не единственный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи, который показал историческое значение. Индекс промышленных компаний S&P 500 накануне впервые закрылся выше отметки в 5300 пунктов.

Динамика индекса Dow Jones (Источник: CNBC)

7 мая 2024 года акции Shell подняли британский индекс FTSE 100 до исторического рекорда.

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