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13.07.2018, 15:43

В системе MasterCard произошел глобальный сбой

В системе MasterCard произошел глобальный сбой

Причина проблемы связана со сбоем при обновлении программного обеспечения

12 июля в платежной системе MasterCard произошел глобальный сбой, в результате которого владельцы банковских карт по всему миру не могли проводить финансовые операции по оплате товаров и услуг, а также снимать наличные в банкомате, сообщает Securitylab.

На сбой пожаловались пользователи в США, Великобритании, Нидерландах, Украине, России и других странах.

Представители MasterCard подтвердили сбой в системе, который привел к задержке некоторых операций на ряде рынков. В настоящее время проблема уже решена - сервис работает в штатном режиме.

"Нам известно о проблемах при обработке ограниченного количества транзакций. Ситуация была исправлена, теперь эти операции работают в обычном режиме", - заявили в MasterCard.

Причина проблемы связана со сбоем при обновлении программного обеспечения, пояснили в компании.

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Теги: MasterCard
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