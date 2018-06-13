Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах

Шесть тезисов НБУ о состоянии банковской системы

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НБУ опубликовал свой пятый по счету Отчет о финансовой стабильности. Он выходит раз в полгода и описывает ключевые тренды в банковском секторе.

Основные выводы последнего отчета - банковская система возвращается к прибыли. Во многом это результат активного кредитования физлиц и снижения ставок по депозитам. О массовом кредитовании бизнесу думать рано - несмотря на улучшение финансового состояния, обслуживать свои старые кредиты многие должники по-прежнему не собираются.

LIGA.net выбрала шесть ключевых позиций отчета.

Внешние риски сильнее внутренних

Четыре из шести ключевых рисков банковского сектора - юридический, валютный, риск достаточности капитала и риск ликвидности - не изменились с июня 2017 года, констатируют в НБУ. Юридический риск (защита прав кредиторов) остается стабильно высоким. Неопределенность вокруг сотрудничества с МВФ создает риски для курса национальной валюты и балансов банков.

В зоне риска по показателю достаточности капитала остается лишь несколько небольших банков. Риск ликвидности держится на низком уровне: высокие темпы притока денег населения и бизнеса в банковскую систему снизили стоимость фондирования.

Фото: НБУ Фото: НБУ

Кредитный риск снизился за счет улучшения платежеспособности заемщиков, в том числе крупных. Риск прибыльности сократился благодаря увеличению процентных доходов банков, рассказал на презентации отчета директор Департамента финстабильности НБУ Виталий Ваврищук.

“Макроэкономическая ситуация в первом полугодии была благоприятной для банков, по нашим оценкам, ВВП вырастет на 3 - 3,5% в этом году, - говорит Ваврищук. - Но этого мало, учитывая, что Украине нужно реструктуризировать серьезные объемы внешнего долга в 2018-2020 годах”. Ключевой риск, в том числе для банковской системы, - отсутствие сотрудничества с МВФ, отмечает он.



Регулятор ожидает стабилизации мировых цен на нефть, пшеницу и кукурузу. Стоимость стали и железной руды снизится на $10-15 по каждой позиции, прогнозируют в НБУ.

Несмотря на хорошую для украинских экспортеров динамику цен на мировых рынках и высокие темпы роста глобальной торговли, Украине стоит опасаться последствий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Это уже спровоцировало отток капитала с развивающихся рынков, отмечается в отчете.

Этот фактор может вынудить Украину выйти на рынки внешних заимствований до конца года независимо от продолжения сотрудничества с МВФ, допускают в НБУ. А это будет нести угрозу финансовой стабильности в стране.

Нацбанк рассчитывает, что после принятия Радой закона об Антикоррупционном суде процесс переговоров с Фондом ускорится и Украина вернется в программу сотрудничества до осени этого года.

Во втором полугодии, по данным регулятора, правительству нужно выплатить $2 млрд основной суммы и процентов по внешним обязательствам. В 2019 году - $6 млрд.

Бизнес зарабатывает, но не платит

Бизнес продолжает улучшать свои операционные показатели: совокупная доналоговая прибыль украинских компаний реального сектора растет третий год подряд - до 138,6 млрд грн в 2017-м или +53,6% год к году, говорится в отчете НБУ.

Наибольший рост показали предприятия добывающей (благодаря высоким ценам на сырье), пищевой промышленности (рост экспорта сахара и подсолнечного масла) и машиностроения (спрос у предприятий металлургии и строительства). Убытки показали АПК, энергетика и транспорт. Нацбанк объясняет их “разовыми неоперационными затратами”.

Рентабельность в большинстве ключевых отраслей не просто выросла, но в некоторых случаях превысила докризисные показатели, рассказывает замдиректора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз.



“Улучшение финансового состояния бизнеса не привело к сокращению доли плохих кредитов, - отмечает Дубогрыз. - Это говорит о том, что компании, которые не обслуживали обязательства под предлогом кризиса, не спешат платить по долгам и сейчас, когда их состояние заметно улучшилось”.

Проблемы с защитой прав кредиторов, а не высокая стоимость кредитов - это главная причина, по которой банки по-прежнему осторожно подходят к финансированию бизнеса, добавляет замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Еще одна старая проблема - в системе остается 21 банк, который нарушает нормативы кредитования связанных лиц, говорит Дубогрыз. Все они под надзором НБУ выполняют программы сокращения связанных портфелей.

За последние 15 месяцев общая сумма связанных кредитов сократилась на 25% или 8 млрд грн. После диагностики в 2015 году регулятор обнаружил признаки связанности у каждого четвертого кредита в банковской системе.

Главные отрасли-неплательщики - строительство и химпром. Лучшие показатели у АПК, транспорта и электроэнергетики.

Крупные финансово-промышленные группы (за исключением Привата) не обслуживают 76% своих кредитов, уточняет Дубогрыз. С учетом “приватовцев” цифра еще выше - 86%.

“Они специально затягивают или отказываются от реструктуризаций, ожидая, а иногда даже требуя от банков сверхльготных условий со списанием больших объемов долга, - рассказывает Дубогрыз. - В таких условиях вряд ли стоит рассчитывать на скорое возобновление кредитования”.

С другой стороны, темпы роста кредитования компаний, которые не допустили ни одного дефолта достигли 20%, что говорит об очень лояльном отношении банков к качественным заемщикам, отмечает Ваврищук. Таких компаний немного: только каждый третий клиент с задолженностью свыше 2 млн грн ни разу не допустил серьезной просрочки по своим обязательствам, констатируют в НБУ.

Банки бьются за физлиц

Население - ключевой заемщик банков. Темпы роста объемов потребительского кредитования в гривне год к году за четыре месяца 2018-го составили 39%, говорится в отчете НБУ. Примерно такими темпами рынок растет уже год, уточняет Ваврищук.

НБУ видит потенциал для дальнейшего роста: закредитованность населения относительно невелика - розничные кредиты занимают около 10% общих доходов граждан и покрывают только 2% их потребительских затрат, добавляет он.

“Все банки, которые хотели это сделать, уже вышли на рынок кредитования физлиц, - отмечается в отчете. - Наиболее высокими темпами растут кредиты на бытовую технику - 130% г/г”.

65% розничного рынка контролируют пять крупнейших игроков. В сегменте потребкредитов на покупку бытовой техники первенство держит Приват, остальных лидеров в НБУ не называют.



Отдельно регулятор отметил ипотеку, которая показала прирост впервые с начала кризиса, хотя объем новых кредитов остается минимальным. Банки смягчили подход к отбору кредитных заявок на покупку жилья, добавляют в Нацбанке.

В декабрьском отчете НБУ писал о системных рисках, вызванных резким ростом розничного кредитования. Тогда регулятор также намекал (хотя и без конкретики) на возможные меры по сдерживанию этой части рынка. Сейчас НБУ не видит больших угроз, отмечая лишь, что банки не одинаково оценивают риски по идентичным кредитам.

“Это может быть связано с несовершенными скоринговыми моделями, поскольку не у всех банков есть достаточных набор данных из прошлых периодов, - рассказал LIGA.net Ваврищук. - В таких случаях они полагаются при оценке на “экспертное мнение”, МСФО 9 допускает такой подход”.

НБУ готовит банки к оттоку средств

Население - не только ключевой заемщик, но и один из главных кредиторов банковской системы. 40% обязательств финучреждений - это средства домохозяйств, говорится в отчете. Вместе с депозитами и текущими счетами бизнеса они занимают 80% в общем фондировании банков. В основном это краткосрочные вклады, добавляют в НБУ.

“На конец апреля доля обязательств банков в гривне сроком до одного месяца составляла 76,1%, - говорится в отчете. - Половина этих денег - средства до востребования”.

В течение года прирост средств физлиц составил 20,1% (рост вкладов до востребования отчасти за счет зарплатных и пенсионных счетов - 35%), юрлиц - 10%. В НБУ надеются, что внедрение нового норматива ликвидности LCR будет мотивировать банки удлинять свои обязательства, в том числе, с помощью повышения ставок на более длинные депозиты.

Пока банки рассчитывают норматив в тестовом режиме, обязательным он станет с 1 декабря. С точными параметрами LCR НБУ определится в ноябре, говорит Ваврищук.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. LCR (Liquidity Coverage Ratio - Коэффициент покрытия ликвидности) - показатель уровня устойчивости банка к интенсивному оттоку средств клиентов. Рассчитывается как соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств в течение 30 дней.

Банки не спешат повышать ставки по депозитам даже после роста учетной ставки НБУ с 12,5 до 17%. Это лишь приостановило тенденцию снижения доходности депозитов, отмечает Рожкова. В мае этого года на рынке даже наблюдалась ситуация, когда ставки по 6-месячным вкладам превышали доходность по годовым депозитам, приводят пример в Нацбанке.

Но ставка интересует вкладчиков далеко не в первую очередь, говорится в отчете. Благодаря этому быстрее остальных депозитную базу наращивают госбанки, а также финучреждения с иностранным капиталом.

“Значительная часть вкладчиков хранит средства в госбанках, слабо реагируя на снижение ставок, - говорится в отчете, - Например, наиболее высокий прирост депозитов в числе четырех госбанков показал Приват, хотя и среди них он предлагает самые низкие доходности”.

Банки заработали на низких ставках

Низкие ставки по депозитам - одна из причин прибыли банковской системы в первом квартале. За год сектор нарастил процентный доход на 43%, говорится в отчете. Единственная группа, у которой не изменилось соотношение процентных доходов и процентных расходов - госбанки.

Основная статья процентных доходов - кредиты физлиц (их взнос - 34%), а также купон по облигациям внутреннего госзайма. Каждая гривня от кредитов физлиц дает банкам в два раза больше процентного дохода, чем от задолженности предприятий, отмечают в Нацбанке.

Чистый комиссионный доход в первом квартале вырос на 28,3%. В НБУ это объясняют растущим спросом на банковские услуги. Лидером по данному показателю стал ПриватБанк - плюс 45%. На него приходится 40,4% всех комиссионных доходов в системе.

Еще один важный момент - банки практически закрыли проблему обесценивания старых кредитов, что больше не требует от них крупных отчислений в резервы, говорит Ваврищук.

В первом квартале резервы выросли на 1,1 млрд грн. По оценке НБУ, при прочих неизменных условиях, по итогам 2018 года, отчисления в резервы станут самыми низкими за последнее десятилетие.

Госбанки страдают от евростандартов

В сумме все эти факторы позволили сектору закончить первый квартал с рекордной прибылью - 8,7 млрд грн. Частично это перекрыло негативное влияние “девятого” стандарта финансовой отчетности, на который банки перешли в начале этого года.

По предварительным подсчетам НБУ, система постфактум получила 10 млрд грн убытков (речь идет о совокупности прошлых периодов) от переоценки старых кредитов согласно правилам МСФО 9.

“Львиную долю этого эффекта компенсировала прибыль за первый квартал, - говорится в отчете. - Но он может быть существенно откорректирован, поскольку несколько банков окончательно внедрят МСФО 9 уже во втором квартале”.

В число этих банков входит и государственный Ощадбанк, рассказала Рожкова. Задержку госбанка с переходом она объяснила его размерами. В НБУ ожидают, что Ощад завершит процедуру до конца июня.

Еще один госбанк - Укрэксим - больше других пострадал от внедрения нового стандарта. Из 10 млрд убытков прошлых периодов на него пришлось 48,9% или 4,9 млрд грн. В тройку пострадавших, по данным НБУ, также вошли Приват (16,8% и 1,68 млрд) и Сбербанк (11,9% - 1,19 млрд грн). Остальные банки сгенерировали менее 5% общего убытка.

“Мы не ожидаем, что госбанкам понадобится докапитализация из-за перехода на МСФО 9, - отметила Рожкова. - Но это отразится на их финансовых результатах”.