Банки используют схему Lehman для маскировки долгов - BIS

Банки используют опыт Lehman Brothets для сокрытия объемов своих займствований. Об этом пишет Bloomberg, цитируя экспертов швейцарского Банка международных расчетов (BIS).
Суть схемы заключается в использовании сделок репо, что дает приемлемые показатели объема активов в отчетные даты - как правило, в конце квартала. Такие сделки позволяют увеличить коэффициенты левериджа - соотношения между капиталом и заемными средствами - и показать их в отчетности как отвечающие требованиям регуляторов, следует из обзора.
Справка. В рамках операций репо банки привлекают краткосрочные кредиты под залог своих активов с обязательством впоследствии выкупить обеспечение. Эти средства они предоставляют в долг в рамках обратного репо, а полученный залог используют в качестве обеспечения по новым займам. В результате в конце квартала у финучреждения есть средства, которые можно использовать для погашения прямого репо, и уменьшить таким образом сокращая долговую нагрузку.
Lehman использовал сделки репо, чтобы скрыть свои заимствования до банкротства в 2008 году, запустившего глобальный финансовый кризис.
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