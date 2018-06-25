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25.06.2018, 18:05

Банки используют схему Lehman для маскировки долгов - BIS

Банки используют схему Lehman для маскировки долгов - BIS

Чтобы скрыть реальные объемы заимствований, банки могут использовать сделки репо, указывают эксперты Банка международных расчетов

Банки используют опыт Lehman Brothets для сокрытия объемов своих займствований. Об этом пишет Bloomberg, цитируя экспертов швейцарского Банка международных расчетов (BIS).

Суть схемы заключается в использовании сделок репо, что дает приемлемые показатели объема активов в отчетные даты - как правило, в конце квартала. Такие сделки позволяют увеличить коэффициенты левериджа - соотношения между капиталом и заемными средствами - и показать их в отчетности как отвечающие требованиям регуляторов, следует из обзора.

Справка. В рамках операций репо банки привлекают краткосрочные кредиты под залог своих активов с обязательством впоследствии выкупить обеспечение. Эти средства они предоставляют в долг в рамках обратного репо, а полученный залог используют в качестве обеспечения по новым займам. В результате в конце квартала у финучреждения есть средства, которые можно использовать для погашения прямого репо, и уменьшить таким образом сокращая долговую нагрузку.

Lehman использовал сделки репо, чтобы скрыть свои заимствования до банкротства в 2008 году, запустившего глобальный финансовый кризис.

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Теги: Lehman Brothers, банк, кредит, репо
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