Мэру Одессы Труханову на 50% повысили зарплату и прибавили 120% премии

Депутаты Одесского городского совета проголосовали за повышение зарплаты мэру Геннадию Труханову и разрешили ему премировать заместителей

Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

Депутаты Одесского городского совета проголосовали за повышение зарплаты мэру Геннадию Труханову и разрешили ему премировать заместителей. Решение было принято на сессии 24 апреля.

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В проекте решения " Об урегулировании некоторых вопросов оплаты труда Одесского городского головы, его заместителей и секретаря Одесского городского совета", которое накануне опубликовали на сайте горсовета, городскому голове предлагалось установить надбавку в размере 50% должностного оклада и премию в размере 120% должностного оклада , а также выплачивать ежегодную материальную помощь для оздоровления в размере месячной зарплаты.

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Депутаты 45 голосами "за" поддержали решение о пересмотре оплаты труда городского головы и его заместителей, хотя Труханов и секретарь горсовета Игорь Коваль заявили о конфликте интересов и отказались голосовать по этому решению.

Согласно решению, городской голова имеет право премировать своих заместителей и секретаря горсовета в размере не более 150% должностного оклада, надбавки за ранг, надбавки за выслугу лет, надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы и других обязательных выплат.

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Согласно данным декларации, Геннадий Труханов в должности городского головы Одессы за 2023 год получил 293 169 грн зарплаты, или примерно 24 430 грн в месяц. Из надбавок у мэра были за ранг и выслугу лет.

По данным издания "Слово и дело", в 2022 году зарплата Одесского городского головы была самой низкой среди мэров областных центров. Самая высокая была у мэров Харькова, Черкасс и Луцка.

В 2023 году вице-мер Одессы Светлана Бедрега заработала в должности почти 916 000 грн, а Павел Вугельман – 646 000 грн, пишет Думская.

Александр Филатов и Валерий Силин недавно заняли свои должности, потому в декларациях за прошлый год указаны их зарплаты на предыдущих местах работы. Филатов в качестве начальника городского департамента земельных ресурсов заработал 414 000 грн, а Силин в службе безопасности банка "Пивденный" получил 457 000 грн.