"Непостижимая сумма". Суд в США аннулировал зарплату Илона Маска в Tesla в $56 млрд
Суд в американском штате Делавэр аннулировал сделку о выплате зарплаты Илону Маску в размере $55,8 млрд, заключенную в 2018 году компанией Tesla, производящей электромобили. Судья Кэтэлин Маккормик назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая несправедлива по отношению к акционерам, пишет BBC.
Акционер Tesla Ричард Торнетта подал иск пять лет назад, обвинив генерального директора компании в диктате в ходе переговоров по компенсационному пакету и заявив, что совет директоров не мог действовать независимо.
В постановлении на 201 странице судья Маккормик указала, что одобрение пакета вознаграждений правлением Tesla было "глубоко ошибочным", а директора Tesla в ходе переговоров были "подкуплены риторикой" "обращения суперзвезды" Маска.
Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.
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Соглашение компании Tesla с Маском на сегодняшний день является крупнейшей компенсационной сделкой для руководителя, и оно составляет значительную часть его состояния, которое является одним из крупнейших в мире.
В ходе судебного разбирательства по делу о компенсации в ноябре 2022 года Маск заявил, что деньги будут использованы для финансирования межпланетных путешествий.
"Это способ доставить человечество на Марс. Таким образом, Tesla может потенциально помочь в достижении этой цели", – сказал он.
После решения суда акции автомобильной компании Маска упали примерно на 2,5% в ходе расширенных торгов в Нью-Йорке. В этом году они потеряли более 20% своей стоимости.
"Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр", - прокомментировал Маск решение судьи в сети Х и порекомендовал зарегистрировать компанию в Неваде или Техасе, "если вы предпочитаете, чтобы акционеры решали вопросы".
Затем он опубликовал опрос, в котором спрашивал своих последователей, следует ли Tesla "изменить штат своей регистрации на Техас, где находится ее штаб-квартира".
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- Помимо того, что Маск является генеральным директором и основным акционером Tesla, он также владеет несколькими другими компаниями, включая платформу социальных сетей X, космическую компанию SpaceX и компанию Neuralink, производящую мозговые чипы.
- После продажи значительной части своей доли в Tesla для покупки X, Маск в настоящее время владеет около 13% акций производителя электромобилей, но недавно заявил, что хочет получить большую долю в компании.
- На начало 2024 года Маск был богатейшим человеком в мире. Его капитал оценивают в $238 млрд. За год состояние Маска выросло на $101 млрд.