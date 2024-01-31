"Непостижимая сумма". Суд в США аннулировал зарплату Илона Маска в Tesla в $56 млрд

"Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр", – прокомментировал Маск решение судьи

Фото: EPA

Суд в американском штате Делавэр аннулировал сделку о выплате зарплаты Илону Маску в размере $55,8 млрд, заключенную в 2018 году компанией Tesla, производящей электромобили. Судья Кэтэлин Маккормик назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая несправедлива по отношению к акционерам, пишет BBC.

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Акционер Tesla Ричард Торнетта подал иск пять лет назад, обвинив генерального директора компании в диктате в ходе переговоров по компенсационному пакету и заявив, что совет директоров не мог действовать независимо.

В постановлении на 201 странице судья Маккормик указала, что одобрение пакета вознаграждений правлением Tesla было "глубоко ошибочным", а директора Tesla в ходе переговоров были "подкуплены риторикой" "обращения суперзвезды" Маска.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.

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Соглашение компании Tesla с Маском на сегодняшний день является крупнейшей компенсационной сделкой для руководителя, и оно составляет значительную часть его состояния, которое является одним из крупнейших в мире.

В ходе судебного разбирательства по делу о компенсации в ноябре 2022 года Маск заявил, что деньги будут использованы для финансирования межпланетных путешествий.

"Это способ доставить человечество на Марс. Таким образом, Tesla может потенциально помочь в достижении этой цели", – сказал он.

После решения суда акции автомобильной компании Маска упали примерно на 2,5% в ходе расширенных торгов в Нью-Йорке. В этом году они потеряли более 20% своей стоимости.

"Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр", - прокомментировал Маск решение судьи в сети Х и порекомендовал зарегистрировать компанию в Неваде или Техасе, "если вы предпочитаете, чтобы акционеры решали вопросы".

Затем он опубликовал опрос, в котором спрашивал своих последователей, следует ли Tesla "изменить штат своей регистрации на Техас, где находится ее штаб-квартира".

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