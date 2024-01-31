"Незбагненна сума". Суд у США анулював зарплату Ілона Маска в Tesla у $56 млрд

"Ніколи не реєструйте свою компанію у штаті Делавер", – прокоментував Маск рішення судді

Фото: EPA

Суд в американському штаті Делавер анулював угоду про виплату зарплати Ілону Маску в розмірі $55,8 млрд, укладену в 2018 році компанією Tesla, яка виробляє електромобілі. Суддя Кетелін Маккормік назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка несправедлива стосовно акціонерів, пише BBC.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Акціонер Tesla Річард Торнетта подав позов п'ять років тому, звинувативши генерального директора компанії в диктаті під час переговорів щодо компенсаційного пакета і заявивши, що рада директорів не могла діяти незалежно.

У ухвалі на 201 сторінці суддя Маккормік зазначила, що схвалення пакета винагород правлінням Tesla було "глибоко помилковим", а директори Tesla під час перемовин про нього були "підкуплені риторикою" "звернення суперзірки" Маска.

Рішення може бути оскаржено у Верховному суді штату Делавер.

Читайте також: Tesla за два тижні 2024 року втратила близько $100 млрд капіталізації

Угода компанії Tesla з Маском на сьогоднішній день є найбільшою компенсаційною угодою для керівника, і вона становить значну частину його стану, що є одним із найбільших у світі.

Під час судового розгляду у справі про компенсацію у листопаді 2022 року Маск заявив, що гроші будуть використані для фінансування міжпланетних подорожей.

"Це спосіб доставити людство на Марс. Таким чином, Tesla може потенційно допомогти у досягненні цієї мети ", – сказав він.

Після рішення суду акції автомобільної компанії Маска впали приблизно на 2,5% під час розширених торгів у Нью-Йорку. Цього року вони втратили понад 20% своєї вартості.

"Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер", – прокоментував Маск рішення судді в мережі Х і порекомендував зареєструвати компанію в Неваді або Техасі, "якщо ви вважаєте за краще, щоб акціонери вирішували питання".

Потім він опублікував опитування, в якому запитував своїх послідовників, чи слід Tesla "змінити штат своєї реєстрації на Техас, де знаходиться її штаб-квартира".

Читайте також: Чип у мозок від Neuralink Ілона Маска вперше отримав назву. Що відомо про технологію