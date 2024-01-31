"Незбагненна сума". Суд у США анулював зарплату Ілона Маска в Tesla у $56 млрд
Суд в американському штаті Делавер анулював угоду про виплату зарплати Ілону Маску в розмірі $55,8 млрд, укладену в 2018 році компанією Tesla, яка виробляє електромобілі. Суддя Кетелін Маккормік назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка несправедлива стосовно акціонерів, пише BBC.
Акціонер Tesla Річард Торнетта подав позов п'ять років тому, звинувативши генерального директора компанії в диктаті під час переговорів щодо компенсаційного пакета і заявивши, що рада директорів не могла діяти незалежно.
У ухвалі на 201 сторінці суддя Маккормік зазначила, що схвалення пакета винагород правлінням Tesla було "глибоко помилковим", а директори Tesla під час перемовин про нього були "підкуплені риторикою" "звернення суперзірки" Маска.
Рішення може бути оскаржено у Верховному суді штату Делавер.
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Угода компанії Tesla з Маском на сьогоднішній день є найбільшою компенсаційною угодою для керівника, і вона становить значну частину його стану, що є одним із найбільших у світі.
Під час судового розгляду у справі про компенсацію у листопаді 2022 року Маск заявив, що гроші будуть використані для фінансування міжпланетних подорожей.
"Це спосіб доставити людство на Марс. Таким чином, Tesla може потенційно допомогти у досягненні цієї мети ", – сказав він.
Після рішення суду акції автомобільної компанії Маска впали приблизно на 2,5% під час розширених торгів у Нью-Йорку. Цього року вони втратили понад 20% своєї вартості.
"Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер", – прокоментував Маск рішення судді в мережі Х і порекомендував зареєструвати компанію в Неваді або Техасі, "якщо ви вважаєте за краще, щоб акціонери вирішували питання".
Потім він опублікував опитування, в якому запитував своїх послідовників, чи слід Tesla "змінити штат своєї реєстрації на Техас, де знаходиться її штаб-квартира".
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- Крім того, що Маск є генеральним директором і основним акціонером Tesla, він також володіє декількома іншими компаніями, включаючи платформу соціальних мереж X, космічну компанію SpaceX і Neuralink, що виробляє мозкові чіпи.
- Після продажу значної частини своєї частки в Tesla для покупки X, Маск зараз володіє близько 13% акцій виробника електромобілів, але нещодавно заявив, що хоче отримати велику частку в компанії.
- На початок 2024 року Маск був найбагатшою людиною у світі. Його капітал оцінюють у $238 млрд. За рік статки Маска зросли на $101 млрд.