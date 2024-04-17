В Украине выросло количество "прозрачных" городов – рейтинг
Программа "Transparent cities/Прозрачные города" (Transparency International Ukraine) обнародовала свежие данные о работе местных властей – так называемый рейтинг прозрачности городов. По результатам 2023 года статус "прозрачные" получили пять украинских городов – Днепр, Дрогобыч, Львов, Мукачево и Тернополь, свидетельствуют данные исследования.
По итогам 2022 года "прозрачными" были признаны три города – Днепр, Львов и Мукачево.
В 2023 году аналитики, кроме 70 городов, дополнительно оценили также 10 муниципалитетов, приближенных к линии фронта. Статус "частично прозрачных" получили 23 города, остальные 52 – "непрозрачные".
Несмотря на вызовы войны, городам удалось осуществить определенный прогресс, отмечают авторы исследования. Общий уровень прозрачности в 2023 году составляет 42,3% (50 индикаторов для 80 органов местного самоуправления).
"Это хоть и ненамного, но выше, чем было в 2022 году. Тогда прозрачность была на уровне 37,5% (40 индикаторов для 70 городов)", – сказано в исследовании.
В прошлом году городские советы успешно реагировали на вызовы войны:
→ вовремя публиковали актуальные списки укрытий (61 из 80),
→ распространяли информацию о работе бизнеса в условиях военного положения (58 городов)
→ разрабатывали программы экономического и социального развития (52).
Лучше всего выполнялись индикаторы, сочетающие в себе требования и лучшие практики управления. При этом выполнение индикаторов, основывающихся на законодательных требованиях, хоть и несущественно, но возросло (44,0% в 2022 году по сравнению с 45,6% в 2023-м), впрочем, остается недостаточным.
Наибольший регресс зафиксирован в индикаторах, связанных с:
→ распространением перечня наборов открытых данных (уровень выполнения уменьшился на 48,6%),
→ онлайн-регистрацией в коммунальные учебные заведения (снизился на 13,6%)
→ публикацией анонсов и протоколов заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам (уменьшился на 11%).
Также города продолжили ограничивать доступ к открытым данным, что оказывает существенное влияние на эффективность муниципального управления.
В прошлом году статус "частично прозрачные" получили 10 украинских городов: Винница, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Черновцы.
Авторы исследования отмечали, что с началом полномасштабной войны сфера доступа к публичной информации в целом регрессировала. Аргументируя рисками безопасности, города приостанавливали работу официальных порталов или ограничивали доступ к отдельным разделам или страницам.
- До войны Мариуполь был городом с самым прозрачным самоуправлением в Украине. В настоящее время оккупированный РФ город по результатам 2021 года возглавлял рейтинг прозрачности и подотчетности, составленный Transparency International Ukraine.