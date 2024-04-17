В Украине выросло количество "прозрачных" городов – рейтинг

По результатам 2023 года статус "прозрачные" получили пять украинских городов – Днепр, Дрогобыч, Львов, Мукачево и Тернополь

Тернополь. Фото - Википедия, автор - Антон Марчевский

Программа "Transparent cities/Прозрачные города" (Transparency International Ukraine) обнародовала свежие данные о работе местных властей – так называемый рейтинг прозрачности городов. По результатам 2023 года статус "прозрачные" получили пять украинских городов – Днепр, Дрогобыч, Львов, Мукачево и Тернополь, свидетельствуют данные исследования.

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По итогам 2022 года "прозрачными" были признаны три города – Днепр, Львов и Мукачево.

В 2023 году аналитики, кроме 70 городов, дополнительно оценили также 10 муниципалитетов, приближенных к линии фронта. Статус "частично прозрачных" получили 23 города, остальные 52 – "непрозрачные".

Несмотря на вызовы войны, городам удалось осуществить определенный прогресс, отмечают авторы исследования. Общий уровень прозрачности в 2023 году составляет 42,3% (50 индикаторов для 80 органов местного самоуправления).

"Это хоть и ненамного, но выше, чем было в 2022 году. Тогда прозрачность была на уровне 37,5% (40 индикаторов для 70 городов)", – сказано в исследовании.

В прошлом году городские советы успешно реагировали на вызовы войны:

→ вовремя публиковали актуальные списки укрытий (61 из 80),

→ распространяли информацию о работе бизнеса в условиях военного положения (58 городов)

→ разрабатывали программы экономического и социального развития (52).

Лучше всего выполнялись индикаторы, сочетающие в себе требования и лучшие практики управления. При этом выполнение индикаторов, основывающихся на законодательных требованиях, хоть и несущественно, но возросло (44,0% в 2022 году по сравнению с 45,6% в 2023-м), впрочем, остается недостаточным.

Наибольший регресс зафиксирован в индикаторах, связанных с:

→ распространением перечня наборов открытых данных (уровень выполнения уменьшился на 48,6%),

→ онлайн-регистрацией в коммунальные учебные заведения (снизился на 13,6%)

→ публикацией анонсов и протоколов заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам (уменьшился на 11%).

Также города продолжили ограничивать доступ к открытым данным, что оказывает существенное влияние на эффективность муниципального управления.

В прошлом году статус "частично прозрачные" получили 10 украинских городов: Винница, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Черновцы.

Авторы исследования отмечали, что с началом полномасштабной войны сфера доступа к публичной информации в целом регрессировала. Аргументируя рисками безопасности, города приостанавливали работу официальных порталов или ограничивали доступ к отдельным разделам или страницам.