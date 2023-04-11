Днепр, Львов и Мукачево возглавили рейтинг прозрачности украинских городов

Три украинских города — Днепр, Львов и Мукачево — получили статус "прозрачные" по итогам исследования работы городских советов во время полномасштабной войны. Исследование Transparent cities (Прозрачные города) опубликовано на сайте Transparency International Ukraine.

Статус "частично прозрачные" получили 10 украинских городов: Винница, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Черновцы. Всего оценивалось 70 городов в Украине.

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Авторы исследования отмечают, что с началом полномасштабной войны сфера доступа к публичной информации в целом регрессировала. Аргументируя рисками безопасности, города приостанавливали работу официальных порталов или ограничивали доступ к отдельным разделам или страницам.

В среднем города выполняли индикаторы исследования на 37,5%, а требования украинского законодательства – на 47,8%. То есть, украинские города не выполнили более половины обязательных законодательных требований.

"Военная агрессия России против Украины стала настоящим вызовом и проверкой на устойчивость для всех украинских городов. Высокий уровень прозрачности и подотчетности местных властей крайне необходим для эффективного привлечения инвестиций и восстановления Украины", — прокомментировала руководитель программы Transparent cities Елена Огородник.

В исследовании представлен перечень лучших практик, которые воплощали украинские города во время войны. А именно: публикация информации об укрытии и информации для ВПЛ, электронная подача заявлений на жилье, электронные обращения жителей через специальные городские сервисы, поддержка бизнесов после релокации, отчеты о распределенной гуманитарной помощи и т.д.

Transparency International Ukraine начала программу "Transparent cities/Прозрачные города" в 2017 году. Программа ежегодно формирует рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины. За пять лет средний показатель прозрачности городов повысился на 62,2%. В рамках программы также формируется Рейтинг подотчетности 50 украинских городов, показывающий фактическое состояние подотчетности органов местной власти. Средний показатель подотчетности городов по итогам 2021 составляет 16,5 балла.

16 декабря 2021 года Верховная Рада утвердила новые правила прозрачности в добывающих отраслях.

24 февраля 2023 года Рада поддержала частичное раскрытие информации об оборонных закупках.

14 марта года НБУ ужесточил требования к прозрачности платежей из-за скандала с игорным бизнесом.

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Роман Бриль

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