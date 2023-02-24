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Рада поддержала частичное раскрытие информации об оборонных закупках

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 15:13
Рада поддержала частичное раскрытие информации об оборонных закупках - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Депутаты Верховной Рады 264 голосами поддержали во втором чтении законопроект №8381 о прозрачности в оборонных закупках. Документ позволяет частично раскрывать информацию об использовании бюджетных денег на приобретение продовольствия, обуви и другого бытового обеспечения для украинских военных, сообщается на парламентском портале.   

Документ устанавливает обязательство Министерства обороны отчитываться о закупках от 200 000 грн для товаров и услуг и от 1,5 млн грн для услуг оборонного назначения. 

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Законопроект отдельно предусматривает детализированную форму отчета, касающегося закупки продовольствия, чтобы не было путаницы с метриками. 

"Верховная Рада оперативно отреагировала на проблемную ситуацию с закупками питания для военных. В первом чтении законопроект №8381 был принят через две недели после регистрации. Буквально через месяц мы справились с документом. Он о прозрачности оборонных закупок, кроме закупок оружия, которые должны оставаться секретными", — прокомментировала народный депутат, председатель парламентского комитета по предотвращению коррупции Анастасия Радина. 

По ее словам, публичной будет информация о цене товара за единицу, а не весь контракт, поскольку он может содержать определенную сенситивную информацию, которая должна оставаться закрытой из соображений безопасности. 

"Будет обнародована информация о цене единицы закупленного товара не только будущих контрактов, но и тех, которые заключались в течение года полномасштабной войны. Также в законопроекте содержится норма, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки может получить любой контракт, даже секретный, и пересмотреть его", — добавила народный депутат. 

Принятые нормы увеличат прозрачность, а манипуляции в сфере закупок для военных станут чрезвычайно сложными. Кроме того, депутаты продолжают работу над тем, чтобы в целом изменить систему закупок для войск и сделать ее более конкурентной, резюмировала Радина. 

Читайте также: Яйцо по 17 грн. Как работают оборонные закупки во время войны и когда их откроют 

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Роман Бриль
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верховная рада минобороны госзакупки оборонные закупки прозрачность
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