В Україні зросла кількість "прозорих" міст – рейтинг

За результатами 2023 року статус "прозорі" отримали п'ять українських міст – Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево і Тернопіль

Тернопіль. Фото - Вікіпедія, автор - Антон Марчевський

Програма "Transparent cities/Прозорі міста" (Transparency International Ukraine) оприлюднила свіжі дані про роботу місцевої влади – так званий рейтинг прозорості міст. За результатами 2023 року статус "прозорі" отримали п'ять українських міст - Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево і Тернопіль, свідчать дані дослідження.

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За підсумками 2022 року "прозорими" було визнано три міста - Дніпро, Львів та Мукачево.

У 2023 році аналітики, крім 70 міст, додатково оцінили також 10 муніципалітетів, наближених до лінії фронту. Статус "частково прозорих" отримали 23 міста, решта 52 – "непрозорі".

Попри виклики війни, містам вдалося здійснити певний прогрес, зазначають автори дослідження. Загальний рівень прозорості у 2023 році становить 42,3% (50 індикаторів для 80 органів місцевого самоврядування).

"Це хоч і ненабагато, але вище, ніж було у 2022 році. Тоді прозорість була на рівні 37,5% (40 індикаторів для 70 міст)", – йдеться в дослідженні.

Загалом торік міські ради досить успішно реагували на виклики війни:

→ вчасно публікували актуальні списки укриттів (61 місто з 80),

→ поширювали інформацію про роботу бізнесу в умовах воєнного стану (58 міст)

→ розробляли програми економічного і соціального розвитку (52).

Найкраще виконувалися індикатори, які поєднують у собі вимоги закону та найкращі практики управління. Водночас виконання індикаторів, що ґрунтуються на законодавчих вимогах, хоч і несуттєво, проте зросло (44,0% у 2022 році проти 45,6% у 2023-му), утім залишається недостатнім.

Найбільший регрес зафіксований в індикаторах, пов’язаних із:

→ поширенням переліку наборів відкритих даних (рівень виконання зменшився на 48,6%),

→ онлайн-реєстрацією в комунальні заклади освіти (знизився на 13,6%)

→ публікацією анонсів та протоколів засідань громадської комісії з житлових питань (зменшився на 11%).

Також міста продовжили обмежувати доступ до відкритих даних, що суттєво впливає на ефективність муніципального управління.

Торік статус "частково прозорі" отримали 10 українських міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам'янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці.

Автори дослідження зазначали, що з початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи ризиками безпеки, міста призупиняли роботу офіційних порталів або обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок.