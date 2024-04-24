Міському голові Одеси Труханову на 50% підвищили зарплату та додали 120% премії

Депутати Одеської міської ради проголосували за підвищення зарплати міському голові Геннадію Труханову і дозволили йому преміювати заступників

Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

Депутати Одеської міської ради проголосували за підвищення зарплати міському голові Геннадію Труханову і дозволили йому преміювати заступників. Рішення ухвалили на сесії 24 квітня.

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У проєкті рішення "Про врегулювання деяких питань оплати праці Одеського міського голови, його заступників і секретаря Одеської міської ради", яке напередодні опублікували на сайті міськради, міському голові пропонувалося встановити надбавку у розмірі 50% посадового окладу та премію у розмірі 120% від посадового окладу, а також виплачувати щорічну матеріальну допомогу для оздоровлення у розмірі місячної зарплати.

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Депутати 45 голосами "за" підтримали рішення про перегляд оплати праці міського голови та його заступників, хоч Труханов та секретар міськради Ігор Коваль заявили про конфлікт інтересів і відмовилися голосувати щодо цього рішення.

Відповідно до рішення, міський голова має право преміювати своїх заступників і секретаря міськради у розмірі не більше, ніж 150% посадового окладу, надбавки за ранг, виплачувати надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та інших обов'язкових виплат.

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Згідно з даними декларації, Геннадій Труханов на посаді міського голови Одеси за 2023 рік отримав 293 169 грн зарплати, або приблизно 24 430 грн на місяць. З надбавок у міського голови були за ранг та вислугу років.

За даними видання "Слово і діло", у 2022 році зарплата Одеського міського голови була найнижчою серед мерів обласних центрів. Найбільша була у мерів Харкова, Черкас та Луцька.

У 2023 році віцемер Одеси Світлана Бедрега заробила на посаді майже 916 000 грн, а Павло Вугельман – 646 000 грн, пише Думська.

Олександр Філатов і Валерій Сілін нещодавно обійняли свої посади, тому в деклараціях за минулий рік вказані їхні зарплати на попередніх місцях роботи. Філатов як начальник міського департаменту земельних ресурсів заробив 414 000 грн, а Сілін у службі безпеки банку "Південний" отримав 457 000 грн.