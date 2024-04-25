Крупнейший банк Грузии выходит на рынок Украины. Есть разрешение АМКУ

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Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис Fondy в Украине. Об этом сообщила пресс-служба комитета в четверг, 25 апреля.

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Сделка будет оформлена через приобретение лондонской TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) украинской финансовой компании "Елаенс" и ирландской фирмы Fondy Payments Ltd.

Комитет также одобрил согласованные действия со стороны TBC Bank Group и физического лица-гражданки Украины посредством выполнения положений об ограничительных условиях, содержащихся в заключенном ими акционерном соглашении, сроком на пять лет.

Справка Fondy – один из крупнейших операторов на рынке платежей e-commerce. Он обслуживает около 20 000 торговцев, работающих в интернете. Собственником торговой марки Fondy и конечным бенефициаром Елаенс является Валерия Вагоровская.



TBC (Tbilisi Business Centre) – крупнейший банк Грузии. Его совокупные активы меньше, чем у лидера украинского рынка ПриватБанка, но больше, чем у Ощадбанка (второго в Украине). Более 75% акций банка TBC торгуются на Лондонской бирже, где группа входит в премиальный индекс FTSE 250. Основатели банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году основали оппозиционное политическое движение Лело для Грузии. В 2020 году оно набрало 3,15% на парламентских выборах, у него два мандата в парламенте. Fondy – один из крупнейших операторов на рынке платежей e-commerce. Он обслуживает около 20 000 торговцев, работающих в интернете. Собственником торговой марки Fondy и конечным бенефициаром Елаенс является Валерия Вагоровская.TBC (Tbilisi Business Centre) – крупнейший банк Грузии. Его совокупные активы меньше, чем у лидера украинского рынка ПриватБанка, но больше, чем у Ощадбанка (второго в Украине). Более 75% акций банка TBC торгуются на Лондонской бирже, где группа входит в премиальный индекс FTSE 250. Основатели банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году основали оппозиционное политическое движение Лело для Грузии. В 2020 году оно набрало 3,15% на парламентских выборах, у него два мандата в парламенте.